¡Upsi dupsi! Britney no fue el primer amor de Timberlake, fue Jessica Simpson

Jessica Simpson recientemente publicó un libro en donde habla sobre su vida y una de las afirmaciones que saltó al ojo de la prensa fue cuando tocó el tema de un romance con Justin Timberlake. En esta parte de su narración explica que tuvo algo con el cantante incluso antes que Britney Spears así que el primer amor de este guapísimo hombre fue Jessica y no la interprete de Oops I did it again como todos pensábamos.

“Fue un juego inocente. Resulta que él (Justin Timberlake) y Ryan Gosling apostaron por quién podría besarme primero. Bueno, en aquel entonces Justin ganó y fue corriendo a contarle a Ryan de su hazaña. Eran compañeros en el Mickey Mouse Club, así que se veían muy seguido”, dijo Jessica.

Esto no paró ahí sino que ya que eran adultos se volvieron a encontrar cuando terminaron sus relaciones sentimentales y comenzaron a salir sin embargo esto no continuó por mucho tiempo.

“Luego de poner fin a mi matrimonio con Nick, reconecté con Justin, él también acababa de terminar una relación. Tuvimos un par de citas y compartimos unos cuantos besos nostálgicos... pero lo nuestro no prosperó”.

Gracias a esa historia pudimos concretar que Britney Spears NO fue el primer amor de Justin Timberlake.

Actualmente Justin Timberlake está casado con Jessica Biel y de ese matrimonio nació el pequeño Silas Randall Timberlake, quien acaba de cumplir cuatro años de edad.

Por su parte, Jessica Simpson está casada con el ex jugador de fútbol Eric Johnsson y tienen tres hijos, Birdi, Ace y Maxwell, sus mayores tesoros.

