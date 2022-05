'Uno ya no estaba latiendo": María José narra como perdió a sus tres bebés

La Josa narra lo difícil que fue ser madre

María José se une a la larga lista de famosos que le otorgan una entrevista a Yordi Rosado, dónde además reveló aspectos esenciales en su larga trayectoria artística.

Durante años la intérprete de balada romántica, soñó con convertirse en madre, sin embargo atravesó por varios momentos críticos en su vida que la llegaron a pensar qué tal vez que ese no era su destino.

La entrevista con Yordi Rosado, la cantante narró todo lo que tuvo que pasar para convertirse en madre por primera vez y sobre la pérdida de sus tres bebés junto a su marido, La Verdad Noticias te lo cuenta a detalle.

En entrevista para Yordi Rosado en su canal de YouTube, la cantante compartió detalles de lo complicado que le fue quedar embarazada y reveló que antes del nacimiento de su hija Valeria, perdió a tres bebés.

“Cuándo empezamos a tratar de embarazarnos no podíamos, no pegaba y no pegaba, él se fue a hacer conteo, yo me fui a hacer conteo” detalló.

La cantante tuvo que acudir con un especialista para conseguir embarazarse, sin embargo detalló que a los 3 meses perdió el bebé y le tuvieron que hacer un legrado.

"Estaba en Monterrey, tuvimos un show y al día siguiente en el aeropuerto empecé a tener un sangrado y entonces nos fuimos a México y en la noche el sangrado estaba importante y al día siguiente nos fuimos al hospital y ya se había perdido”, recordó.

Gracias a su espíritu y sus ansias por ser madre, la Josa volvió a embarazarse pero tampoco pudo conseguir a su hijo, fue entonces que se hizo más estudios para saber qué estaba pasando en realidad con su cuerpo.

"No pegó, mi cuerpo decía que estaba embarazada, salía todo positivo y el bebé después como que se reabsorbió, ahí fue cuando vimos que algo estaba mal y salió un rollo de trombos, de coágulos" detalló.

Como toda luz al final del túnel, en una tercera ocasión la cantante quedó embarazada de gemelos, sin embargo a la siguiente visita con el doctor le dieron una fatal noticia.

"Pegan dos y dije: ‘wow, qué onda’, y a la siguiente cita que fuimos, más o menos a las 10 semanas, uno ya no estaba latiendo. Todo el embarazo estuvimos así (preocupados): ‘a ver si se logra'”, recordó.3

Fue hasta los 6 meses de gestación cuando los médicos se indicaron qué la bebé no corre a ningún peligro, por lo que la cantante decidió retirarse momentáneamente para atender su embarazo.

Música de María José

Su más reciente disco "Conexión", incluye temas destacados como "Lo que tenías conmigo", "Él era perfecto", "Prefiero ser su amante, "Rosas en mi almohada", entre otros.

María José recientemente estreno su tema "Desde aquí abajo", mismo que pertenecerán a su próxima producción discográfica de la cual nos revelará más detalles en las próximas semanas.

