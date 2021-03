El estreno de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, la nueva telenovela de Juan Osorio para Televisa, por la señal de Univisión ha sido cancelado a causa de la fuerte polémica que protagoniza Gonzalo Peña, el actor que da vida a Mariano Rueda Torres en el melodrama.

La noticia fue dada a conocer por Chisme No Like, quienes revelaron que la cadena Univisión no quiere verse involucrada en polémicas, por tal motivo han decidido suspender el estreno de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ en los Estados Unidos.

Dicha situación podría perjudicar gravemente a la nueva telenovela de Juan Osorio para Televisa, pues se sabe que dicho país es un gran mercado para la televisora de San Ángel.

Cabe destacar que la fuerte acusación de complicidad de abuso sexual que la actriz Daniela Berriel realizó en contra de Gonzalo Peña ha causado gran indignación en las redes sociales, por lo que en primera instancia se dio a conocer que Televisa decidió suspender al actor de sus actividades para luego confirmar su salida definitiva de la telenovela de Juan Osorio.

El público también se ha pronunciado en contra de las acciones del actor de Televisa, pues a través de las redes sociales han solicitado a los cibernautas no sintonizar ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ hasta que su personaje desaparezca del melodrama o sea interpretado por otro.

Hasta el momento dicha información no ha sido confirmada, pues ni Televisa ni el productor Juan Osorio se han pronunciado al respecto. Lo único que se sabe es que la producción de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ ya se encuentra trabajando en buscar a un actor que reemplace a Gonzalo Peña o bien, adaptar el destino de su personaje.

Gonzalo Peña podría ser detenido

Daniela Berriel asegura que Gonzalo Peña no hizo nada para detener el abuso sexual que sufrió por parte de Ernesto Ojeda, amigo del actor.

Hace un par de semanas te dimos a conocer que la actriz Daniela Berriel utilizó sus redes sociales para confesar que había sido víctima de una violación por parte de Eduardo Ojeda, un amigo del actor Gonzalo Peña, a quien señaló de ser cómplice sexual por no intentar detener la agresión que estaba sufriendo en ese momento.

Por el momento se sabe que Eduardo Ojeda ya fue detenido por las autoridades, pero se espera que en los próximos días se libere una orden de aprehensión en contra de Gonzalo Peña, quien hasta la fecha no ha dado declaración al respecto sobre el delito que se le acusa.

¿Te parece correcta la postura que Televisa, Juan Osorio y Univision han tomado en contra de Gonzalo Peña? Deja tu respuesta en comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram