Universidad de Texas impartirá curso sobre el impacto de Harry Styles

Gran furor se vivió en redes sociales luego de que se diera a conocer que la Universidad Estatal de Texas impartirá en 2023 un curso inspirado en Harry Styles. De acuerdo a información revelada por el profesor Dr. Louie Dean Valencia, el curso llevará por título ‘Harry Styles and the Cult of Celebrity: Identity, Internet and European Pop Culture’.

Para ser exactos, el curso no solo abordará la carrera musical del cantante británico, sino que también analizará el desarrollo cultural y político que ha tenido en relación con cuestiones de género y sexualidad, raza, clase, nación y el globalismo, así como los medios de comunicación, la moda, los fans, el Internet y el consumismo.

El curso que lleva por nombre 'Harry Styles and the Cult of Celebrity: Identity, Internet and European Pop Culture' llegará en 2023.

El anuncio no pasó desapercibido y de inmediato figuró entre las principales noticias de la farándula internacional. Lamentablemente, el curso está destinado sólo para los alumnos de la Universidad Estatal de Texas, especialmente para aquellos que estén relacionados a estudios internacionales, estudios de cultura popular y estudios de género.

One Direction cumple 12 años

Fans celebran 12 años de la fundación de One Direction.

Otro motivo por el cual Harry Styles se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales es porque el día de hoy se celebran 12 años de la formación de One Direction, grupo que lo lanzó a la fama junto a Liam Payne, Louis Tomlison, Niall Horan y Zayn Malik.

Por tal motivo, los fans han compartido su felicidad a través del hashtag #12yearsofonedirection y al mismo tiempo imploran un reencuentro. Recordemos que Liam Payne confirmaba que la banda regresaría a los escenarios para consentir a sus seguidores pero esto nunca ocurrió.

¿Cuándo Harry Styles se volvio famoso?

Tras un exitoso ciclo con One Direction, el cantante británico forja una aclamada carrera en solitario dentro de la industria musical.

Harry Styles cobró fama a nivel mundial gracias a One Direction, grupo del que formó parte junto a Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, a quienes conoció en The X Factor UK. El grupo se separó en 2015 y dos años después debutó como solista con el sencillo ‘Sign of the Times’; hoy ha conquistado la industria musical a nivel mundial.

