Universal Music reconoce la pérdida de material de Elton John, Nirvana, entre otros

Universal Music es una de las compañías discográficas más importantes al ser el hogar de artistas como Elton John, R.E.M y Nirvana, pero eso no significa que sea inmune a los accidentes.

Incendio de Universal Music en 2008

En 2008, el edificio de Universal Studios en California, fue el escenario de un terrible incendio que causó la destrucción de miles de grabaciones e incluso archivos de películas, pero el estudio no había dado a conocer que obras específicas perdió.

De acuerdo a The New York Times, alrededor de 118,000 y 175,000 grabaciones de unos 800 músicos se perdieron, entre los que se incluyen a personalidades de la talla de Elton John y Cher. Nuevos reportes indican que la cifra de afectados de The New York Times es menor a la real.

“Universal afirmó que 17.000 artistas fueron afectados por el incendio cuando demandaron por daños y perjuicios, pero ahora que se enfrentan a una demanda por parte de sus artistas, afirman que solo 19 artistas fueron afectados. Esta discrepancia es inexplicable", afirmó Howard King, abogado del caso presentado por los músicos afectados en contra del estudio.

Afectados del incendio

De acuerdo a la información de Universal Studios, en el incendio de 2008 se perdieron grabaciones únicas de 18 artistas: Elton John, Bryan Adams, Beck, Nirvana, Sonic Youth, Michael McDonald, Peter Frampton, Soundgarden, R.E.M., Sheryl Crow, Les Paul, Surfaris Suzanne Vega, Y&T, David Baerwald, Jimmy Eat World, Slayer, White Zombie, ...And You Will Know Us By the Trail of Dead.

