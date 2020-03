Universal Music es ATACADO por el Coronavirus ¡Qué triste!

Universal Music es ATACADO por el Coronavirus

La epidemia del Coronavirus esta acanado fuertemente a miles de personas en el mundo, lamentablemente entre ellos se encuentra en el CEO de Universal Music, Lucian Grainge, quien se ha sumado a la lista de personas que han dado positivo de coronavirus (covid-19).

Según el portal de Variety, Grainge fue hospitalizado después de dar positivo a la prueba y se encuentra recibiendo tratamiento en Los Ángeles UCLA Medical Center.

Hay que destacar que el ejecutivo tan sólo había celebrado el pasado 29 de febrero en California su cumpleaños número 60 en donde estuvieron presentes figuras como el CEO de Apple, Tim Cook.

Las palabras de aliento de algunos cantantes

La lamentable noticia fue dada a conocer mientras los cantantes Alejandro Sanz y Juanes realizaban un concierto virtual vía YouTube la tarde de este domingo por lo que tomaron un momento para enviarle un mensaje.

Por su parte Alejandro Sanz dijo: “Le mandamos un abrazo enorme, que se recupere pronto. Hay mucha gente que tiene el virus, realmente lo único que podemos hacer es seguir las indicaciones que nos dan desde los gobiernos y desde la gente que sabe realmente lo que está ocurriendo y estar unidos en esto".

Para profundizar el mensaje Sanz agregó: "Cuando se cuida uno lo que está haciendo es cuidar a los demás también, es un ejercicio de responsabilidad y de civismo así que por favor no se lo tomen a broma, no se vayan de vacaciones. Esto no son vacaciones es una cosa muy seria".

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha dado a conocer que en un solo día registraron 10 mil 982 nuevos casos de coronavirus en el mundo y con esta cifra suman un total de 153 mil 517 pacientes de covid-19, por lo que de todos estos apenas 27 son de China y pese a que la cifra parece ser muy baja en comparación a semanas anteriores, es un repunte frente a los casos reportados en los últimos días en el país asiático.