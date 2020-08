Unbreakable Kimmy Schmidt vs El Reverendo: la nueva película interactiva de Netflix

Después del gran éxito obtenido con “Black Mirror: Bandersnatch” a finales del 2018, Netflix ha decidido apostarle nuevamente a este ingenioso formato, con el estreno de su segunda película interactiva “Unbreakable Kimmy Schmidt vs El Reverendo”.

Así que si aún no decidías que ver dentro de esta plataforma, esta película interactiva podría ser la mejor opción para ti. Un filme que retoma el universo de ficción creado por Tina Fey y Robert Carlock en la popular serie cómica “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

Recordemos que esta serie de Netflix gira entorno a la vida de Kimmy, una mujer con una personalidad particularmente infantil a causa de haber pasado toda su juventud encerrada dentro de un búnker.

Y esta nueva película interactiva de Netflix lleva su historia justamente tres días antes de su boda, cuando descubre que el Reverendo (su secuestrador) podría tener otro búnker subterráneo con más mujeres como ella encerradas allí y creyendo que en la superficie ha acontecido el Apocalipsis.

Aunque esta historia pareciera tener un tinte de suspenso y acción, la verdad es que nos encontramos ante una de las comedias más excéntricas y positivas de la pantalla chica. Pues nada, ni nadie puede evitar que Kimmy Schmidt sea una persona completamente optimista y alegre.

A diferencia de Black Mirror: Bandersnatch, o sea la primera película interactiva de Netflix, “Unbreakable Kimmy Schmidt vs El Reverendo” no puede disfrutarse de la misma manera sin haber visto anteriormente la serie.

Por tanto si ya eras un fanático de esta historia, no tendrás mayor problema en ver esta nueva película interactiva. Pero si tu situación no es esta, no te desanimes y tómalo por el lado positivo, pues tendrás un mayor número de horas de entretenimiento para ver las cuatro temporadas de “Unbreakable Kimmy Schmidt”.