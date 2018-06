¡Una vez más! Acosan a reportera en plena transmisión en vivo durante el Mundial (VIDEO)

Mientras se encontraba anunciando detalles sobre el Mundial de Rusia 2018, Julieth González Therán, periodista y reportera colombiana encargada de cubrir el Mundial de Rusia 2018 para el medio ‘DW Español’ fue acosada por un pseudoaficionado durante un enlace en vivo.

El sujeto se le acercó y le plantó un beso no consensuado además de que al agarrarla, puso su mano izquierda sobre el pecho de la mujer que solo pudo actuar profesionalmente y no interrumpir su enlace en vivo.

“Yo llevaba como dos horas en el lugar preparando las cosas y no me pasó absolutamente nada, pero cuando estaba en vivo, al aire, fue cuando este sujeto se aprovechó, se me lanzó encima, me dio un beso y me tocó el seno. Yo tenía que continuar por eso intenté ver si el tipo seguía por ahí pero ya se había ido”.