Una velada especial con las Trovadoras de Tierra y Luz

Maricarmen Pérez explicó a Grupo Editorial La Verdad la dinámica de esta presentación: “La intención es que conozcan la obra de María Isabel, nosotras somos las anfitrionas de ella y cuando empezamos a hablar de la dinámica decidimos que era mucho mejor que cuando Angélica y yo terminemos lo nuestro pueda entrar María Isabel y no pararla, para propiciar que se logre ese vínculo con el público”, aseguró.

Angélica Balado dijo que tocarán un cierto número de temas para dejar después a Isabel para que la disfruten hasta el final. También comentó que ella interpretará “Piel de Barro”, “Regrésame la Vida”, “Me quemas”, ‘Te pido que me dejes”, ‘Enamorados”, más algunas otras que son más troveras y que canta menos como “Desde mi Soledad” y otra un poco fuerte que se llama “Señoras Comunes”.

Este espectáculo se realizará este jueves 7 de marzo a las 21:00 horas en el Centro Cultural Dante.

Maricarmen Pérez dijo que le gustaría hacer cosas que tal vez no la gente no las coreen porque no las conozcan pero asegura que les va a gustar muchísimo. “Tal vez alguna cosa de mis amigos trovadores colombianos, algo de John Jairo Torres de la Pava, de Gustavo Adolfo Renjifo y un tema que me escribió Coqui Navarro que se llama “Gaviota Golondrina”.

María Isabel, quien ha compuesto más de 700 canciones comentó que aunque canta desde muy chiquita en realidad comenzó a hacerlo de manera profesional hasta la década de los noventas, pues antes estudió periodismo, graduándose y ejerciendo ese oficio. En 1997 grabó su primer disco con canciones propias y eso dio pie a que diversos artistas comenzaron a solicitarle temas por lo que decidió dedicarse completamente a la música. Reconoce que al conocer a Armando Manzanero y enterarse de lo que este sufrió en sus inicios, aprendió que en este oficio es importante empaparse de todo lo relativo a los registros autorales, algo fundamental sobre todo si consideramos que más de 200 intérpretes han cantado sus temas. “No deja de ser un oficio pero no dejo de componer con las tripas, yo soy súper visceral para componer y generalmente esas que son tan viscerales son las que emocionan al público, y hay algunas que jamás me atrevería a cantar”, aseguró.

Maricarmen Pérez cree que lo que puede ser el común denominador de las tres es que son auténticas en lo que hacen y también en el respeto que todas le tienen al público. Angélica Balado recalcó que estando cerca el Día Internacional de la Mujer este evento adquiere una mayor relevancia, invitando a la gente a acudir para conocer lo que cada una de ellas quiere decir con sus canciones.

María Isabel finalizó asegurando que este será un viaje de emociones. “Yo siempre digo que nosotras las autoras no hacemos un espectáculo sino que le brindamos a la gente una experiencia. Serán tres vidas expresadas a través de unas canciones y tres vidas contundentes porque cada una de nosotras ha sido coherente en su filosofía de vida”.

Ricardo D. Pat