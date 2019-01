Una saga que pueden disfrutar todas las familias

Mónica Beltrán Brozon es narradora, escritora y guionista de cine y radio. Obtuvo la licenciatura en Comunicación en la UIA, Cuenta con más de veinticinco libros publicados para niños y adolescentes.

En la trama de esta trilogía el personaje, J.J. Sánchez, es sacado de su entorno y tiene que llegar a cierto punto y se enfrenta con varios predicamentos a lo largo de la historia, saliendo avante al final.

Mónica Beltrán cuenta con un diplomado en Dirección Artística en Cine y otro en Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la Sogem.

¿De dónde surgió la inspiración para crear estos personajes tan hermosos?

Viendo tantas sagas que existen, muchas que se importan, mientras aquí cuando yo escribí esta trilogía pues todavía mis colegas mexicanos no habían empezado con las suyas – lo hicieron después Antonio Malpica y Jaime Alfonso Sandoval– entonces mi idea era como darle la vuelta a estas sagas tradicionales donde existe de una manera muy marcada un elemento fantástico.

¿Por eso elegiste a un niño como protagonista?

Quería hacer algo que no tuviera nada que ver con esto, que fuera una saga de cosas que pueden pasarle a un niño de clase media mexicano que hace algo que podría hacer cualquier niño.

Ha recibido varios premios, tales como el "Barco de Vapor" en 1995 y 2001, "A la Orilla del Viento" en 1997, el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil "Juan de la Cabada" en 2007 y el Premio Gran Angular en 2008.

¿Desde el inicio querías crear algo original?

En este caso la idea me parecía buena porque era algo que no se había hecho en México, así como tal. El personaje es curioso como cuando uno escribe en primera persona, que es este caso pues la historia se cuenta toda a través de José Juan.

Por eso lo rodeaste de buenos personajes secundarios

Si bien J.J. es quien lleva las riendas de la historia, siempre es importante rodearlo de personajes que le permitan cumplir con su cometido.

¿Consideras que es uno de tus mejores trabajos?

Es la historia más larga que he hecho, si bien está dividida en tres volúmenes, me pareció que es una historia que tiene un poco de todo. Al final, creo que sí es un buen trabajo y me siento muy bien de que ahora esté otra vez circulando.

Ricardo D. Pat