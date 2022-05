Una nueva serie de Daredevil llegará a Disney Plus, según informes.

Daredevil, el superhéroe que encabezó por primera vez la asociación de Netflix con Marvel regresa en una nueva serie de Disney Plus.

Variety informa que Matt Corman (The Brave, Deck the Halls) y Chris Ord (The Enemy Within) se han comprometido a escribir una nueva serie de Daredevil que podría profundizar en lo que Matt Murdock estaba haciendo en el tiempo después de que el programa Daredevil de Netflix llegara a su finterminará en 2018.

La noticia llega después de que Charlie Cox retomara su papel de Daredevil en Spider-Man: No Way Home y todos los programas de Marvel de Netflix migraran a Disney Plus a principios de este año.

¿Qué abordará la serie de Daredevil en Disney Plus?

Si bien actualmente no se sabe si esta nueva serie abordará directamente los eventos de la serie de Netflix, es lógico pensar que le daría a Vincent D'Onofrio una represalia por su papel de Kingpin en Hawkeye de Disney Plus.

Ahora que se ha violado el multiverso, Marvel está en condiciones de entretejer fácilmente básicamente todas sus historias recientes en la MCU sin complicaciones. Una nueva serie de Daredevil plantea la pregunta obvia de si Marvel está considerando revivir todos los viejos proyectos de Netflix y quiénes podrían regresar.

Fans de Daredevil claman nueva serie desde hace tiempo

Los fanáticos han estado clamando por más Daredevil desde que la serie de Netflix fue cancelada en 2018 después de tres temporadas. Sin embargo, tuvieron que esperar mucho, ya que el acuerdo con Netflix incluía una cláusula que impedía que los personajes de los programas de Marvel-Netflix aparecieran en proyectos que no fueran de Netflix durante dos años después de la cancelación.

La Verdad Noticias informa que, el movimiento se produjo cuando Disney buscaba reunir a sus héroes de Marvel bajo un mismo paraguas, con múltiples espectáculos de Marvel Cinematic Universe que debutaron desde entonces en Disney+.

"Moon Knight", protagonizada por Oscar Isaac, fue el último programa de este tipo en estrenarse, con un tráiler de la serie "She-Hulk", protagonizada por Tatiana Maslany, que se lanzó a principios de esta semana.

