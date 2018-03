Ximena Duque: Me pidieron sexo a cambio de un protagónico| "Una noche de sexo a cambio de un protagónico"

A raíz de las declaraciones de Kate del Castillo sobre las malas prácticas que tenía Televisa con sus actrices, a quienes ofrecían como si fueran prostitutas a través de un catálogo para publicistas, varias famosas se han atrevido a contar su experiencia.

Alejandra Ávalos fue la primera en confirmar esta versión, aunque poco después cambió sus declaraciones. Sin embargo, este escándalo todavía continúa, ya que no sólo en México se destapó el lado oscuro de Televisa, también en Estados Unidos ventilaron el lado sucio de Hollywood, específicamente con Harvey Weinstein.

Y en esta ocasión otra famosa actriz que decidió no callarse más este episodio en su vida es la colombiana Ximena Duque, pues en entrevista con Suelta la sopa terminó confesando que un productor le pidió sexo a cambio de un papel protagónico cuando iba comenzando su carrera.



"Un mánager, que fue recién salida de Protagonistas de Novela (2003), me dice: 'Voy a ser tu mánager, tengo esto para ti, vas a protagonizar mañana…'. Ya después de firmar, un día me llamó a la oficina y me dice: 'Mira, te tengo el plan perfecto, yo te voy a explicar cómo se maneja esta carrera. Está el camino largo y está el camino corto.

El camino corto es muy sencillo, tú y yo vamos con unos ejecutivos de unas empresas y puedes protagonizar el día de mañana o hacer series o hacer novelas, o está el camino largo que te vas a demorar un montón, porque quién sabe cuándo te van a dar tu protagónico o quién sabe cuándo te van a poner en una novela, pero pues tú decides'", relató Ximena.