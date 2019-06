Una mujer yucateca llena de talento artístico

De entrada Lenny reconoce ser una mujer agradecida con todo lo que su carrera artística le ha dejado. “La música me ha dejado tantos recuerdos, tantas vivencias tan emotivas, tan buenas, que he disfrutado en verdad cada momento que he vivido, no me arrepiento de nada”.

La diva reconoció que comenzó a cantar de manera profesional desde los 15 años. “A mí me gustaba mucho la música desde niña, obviamente porque a mi familia también le gusta todo esto, y me fueron inculcando a lo que era la música, pero a los 15 años entro con el maestro Sergio Esquivel a lo que fue la agrupación Quinta Generación y fui la vocalista femenina del grupo Trova Buena, estuve bastante tiempo con ellos, tuvimos la oportunidad de realizar giras por toda la república, algunos países y también me tocó estar en los principales programas de televisión de nivel nacional como fueron Siempre en Domingo, Mala Noche No, Para Gente Grande, En Vivo con Ricardo Rocha, todos estos programas que fueron muy importantes en la época en la que estábamos y tuve la oportunidad de estar ahí".

Lenny es una de las mejores intérpretes de Yucatán.

Sobre la Quinta Generación, dirigida por Sergio Esquivel, reconoció que fue un privilegio formar parte de ella. “´Fue algo muy significativo porque nosotros somos en realidad la quinta generación de compositores y cantantes yucatecos, entonces es bonito que sigamos llevando el legado de lo que es la música en Yucatán, nosotros entramos en el momento en que se estaba gestando todo el movimiento de la nueva trova”, aseguró.

Cuestionada sobre lo que experimenta cada vez que está en el escenario, dijo que el nerviosismo sigue presente porque cada público es diferente. “No sabes cuál va ser la reacción del público y lo que quieres tú es que cada vez que sales al escenario puedas captar la atención de toda la gente que te está viendo y pueda disfrutar lo mismo que tú estás disfrutando en el escenario”.

La voz de Lenny es capaz de despertar emociones en las audiencias.

Lenny se presentará este jueves 20 de junio a las 22.00 horas, presentará el espectáculo “Voz de Mujer”, en el Centro Cultural Dante, un foro que ella aprecia por muchas razones. “Siempre ha sido importante para mí, porque desde los inicios de mi carrera que ya estaba funcionando como foro cultural, participé en muchos eventos aquí en Dante, así que me siento en verdad como si estuviera en casa.”

Comentó que la acompañarán en este show (Mauricio Arriga (piano) y Rubén Gavilán (percusiones), además de tres jóvenes talentos yucatecos, Yair Rangel y Martino, quienes surgieron del concurso “Yucatán Canta”, así como su hija María Alejandra Fernández. Finalizó diciendo que interpretara temas de Valeria Lynch, María del Sol, Ana Gabriel y Juan Gabriel, entre otros.

Ricardo D. Pat