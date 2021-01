Una mujer es la INTRUSA en el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West

La presunta separación entre Kim Kardashian y Kanye West sigue dando mucho de qué hablar en las redes, pues han llovido un sinfín de noticias con las posibles causas y ahora ha resaltado una más.

Resulta que después de que Kanye haya sido el más señalado como culpable de esta supuesta ruptura oficial que se avecina, ahora es su esposa a quien culparían de tal separación.

La polémica con Jeffree Star

En cuanto a Jeffre, el asunto no avanzó porque el influencer negó esto a través de su cuenta en Twitter: “Kanye y yo nunca hemos salido. Y todo esto es realmente divertido. Entiendo por qué la gente se ríe de esto. En una vieja canción mía de 2009 llamada Bitch Please digo una línea sobre Kanye. Pero mencioné como 50 celebridades ”.

No obstante, la historia con Cole Carrigan no terminó igual, sino que por el contrario él involucró incluso, a un ex jefe de seguridad de Kanye como el cupido en la supuesta aventura que tuvo con el rapero. Cole compartió una foto de una presunta conversación en Instagram con el “ex guardia de seguridad” de Kanye, quien le dijo a Cole que un automóvil lo recogería para llevarlo al hotel W en Hollywood, donde presumiblemente se iba a encontrar con el esposo de Kim Kardashian.

Sin embargo, luego de esta exposición, la aún pareja famosa enviarían una carta a Cole exigiéndole disculpas públicas, de lo contrario le demandaría por esta “historia irreal”.

¿Una mujer involucrada entre Kim Kardashian y Kanye West?

Recientemente la cubana Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, muchas de ellas certeras, tocó el tema de Kim y Kanye para dejar una versión completamente distinta sobre el divorcio. Según la astróloga, la socialité no se quiere separar de su esposo por alguna infidelidad de él sino porque es ella quien está “muy enamorada” de otra mujer.

Kim está estrenando un amor y es una mujer. Ella está saliendo con una mujer… definitivamente yo la visualizo muy muy enamorada de una mujer que es muy amiga de ella que también es del medio artístico.

Cabe destacar que la vidente agregó que todo saldrá a la luz pública por boca del propio Kanye, quien sintiéndose muy consternado y “desprotegido”, revelará el nombre de esta mujer por quien lo deja su esposa.

