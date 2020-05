¡Una más! Esposa de Tom Brady le corta el cabello a su hija ante cuarentena

Gisele Bündchen le da a su hija Vivian un corte de pelo en casa mientras su esposo, Tom Brady participa en un partido de golf y la familia pasa la cuarentena en casa al igual que muchos más en todo el mundo.

Del Instagram de Gisele Bündchen

¡Gisele Bündchen puede agregar estilista a su impresionante currículum! La famosa modelo brasileña le dio a su hija de 7 años un recorte rápido ya que muchos salones de belleza en todo el país permanecen cerrados debido a la pandemia

El domingo, la supermodelo, de 39 años, compartió videos de ella dando a su hija Vivian Lake de 7 años un recorte, y mostró a los fanáticos cómo recortó cuidadosamente los extremos. Bündchen obtuvo la aprobación de su hija, escribiendo "cliente satisfecho" en portugués en uno de los videos.

La modelo comparte a su hija, así como a su hijo Benjamin de 10 años, con su esposo Tom Brady. La pareja se mudó recientemente a Florida después de que la estrella de la NFL firmó con los Bucaneros de Tampa Bay.

Tom Brady sobrelleva la cuarentena en familia

Actualmente se hospedan en una mansión de Tampa Bay que alquilan a Derek Jeter. Antes de la mudanza, la familia Brady pasaba un tiempo de inactividad en Costa Rica.

También el domingo, Tom Brady participó en un partido de golf de dos contra dos en el Medalist Golf Club de Florida con su socio Phil Mickelson, compitiendo contra Tiger Woods y Peyton Manning en un enfrentamiento caritativo que benefició los esfuerzos de alivio del coronavirus.

Hablando con Vogue en abril, Bündchen habló sobre cómo ella y Vivian estaban pasando un tiempo familiar de calidad juntos durante su distanciamiento social en casa, compartiendo una foto de una de sus actividades favoritas.

"Siento que este es un momento muy importante para ir hacia adentro y reflexionar sobre lo que es más importante", dijo Bündchen. "He estado reflexionando mucho sobre mi vida; sobre cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo y compartir, con otros, cosas que me han ayudado ... tomarme el tiempo para meditar, hacer ejercicio, respirar cuando me siento más ansioso y pasar tiempo de calidad con mis hijos. ¡Mi hija, Vivi, está en esta foto conmigo!".

Te puede interesar: Eli Manning se burla de Tom Brady en twitter

En medio de la actual pandemia de coronavirus, Bündchen y Brady también se han asociado con Wheels Up para donar 10 millones de comidas a Feeding America, y donaron 750,000 comidas a un banco de alimentos en Tampa Bay.