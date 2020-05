¡Una más! Damon Albarn de Gorillaz dará concierto en línea con sorpresa especial

Damon Albarn, fundador y vocalista principal de Gorillaz se unirá a la tendencia de los conciertos en línea iniciada por la pandemia de coronavirus, donde estrenará su ansiado proyecto nuevo, “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”.

Del Instagram de Damon Albarn

A través de su cuenta oficial de Instagram, el británico Damon Albarn anunció que presentará los temas de “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” como parte del programa “Streaming From Isolation” del Boiler Room, plataforma de streaming de Londres.

El streaming de Damon Albarn será realizado este domingo 17 de mayo en punto de la 1 de la tarde y podrá verse en vivo desde el canal oficial de YouTube de Boiler Room, quien donará las ganancias a la organización The Global FoodBanking Network para ayudar a los afectados del COVID-19.

La noticia emocionó a los fans de Gorillaz y su co- fundador, Damon Albarn, cuyos proyectos musicales programados para este año, incluyendo “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, fueron pospuestos indefinidamente por la actual pandemia de coronavirus.

Damon Albarn lanza nuevos proyectos con Gorillaz

Este 2020, Damon Albarn tenía varios proyectos musicales en puerta incluyendo el ansiado estreno de “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows”, cuyos temas musicales están inspirados en los paisajes de Islandia y que contó con la colaboración de músicos como André de Ridder

La gira de “The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows” estaba programada para estas fechas de mayo, pero finalmente será estrenado en el concierto en línea de este domingo, como ha sido el caso de los últimos temas musicales de Gorillaz.

En colaboración con varios músicos como Fatou Diawara y Tony Allen, la agrupación británica Gorillaz lanzó su serie en línea “Song Machine”, a través del cual estrenan con mayor libertad sus más recientes temas musicales sin necesidad de lanzar un álbum completo.