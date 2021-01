¡Una más! Andrés García le tira la onda a GUAPA conductora de televisión

¡Una más! Andrés García le tira la onda a SEXY conductora de televisión

Andrés García causó revuelo en las redes sociales al coquetearle a una de las conductoras más guapas de la televisión mexicana, esto durante una reciente entrevista que ofreció al programa ‘De Primera Mano’, el cual se transmite por la señal de Imagen Televisión.

Estamos hablando de Mónica Noguera, quien al parecer ha logrado hipnotizar a Andrés García, quien sin pena alguna le pidió una foto, esto para que él pueda recordar la despampanante silueta que posee y si esta ya había cambiado con el paso de los años.

Durante la entrevista, el actor de 80 años platicó sobre su encuentro con Roberto Palazuelos en Acapulco, pero olvidó el tema cuando llegó el turno a Mónica Noguera de hablar con él, pues de inmediato la llenó de halagos que la hicieron sonrojarse ante la cámara, e incluso le recordó aquella vez que ella le dijo que se había divorciado.

"Ya se me olvidan muchas cosas, pero tú no te me olvidas. Mónica yo quiero una foto tuya. A ver si sigues igual de buenota", fueron los comentarios de Andrés García hacia la conductora de ‘De Primera Mano’, quien le aseguró que sí le enviaría la foto que él le pidió.

Mónica Noguera se sonrojó al recibir los coqueteos de Andrés García en televisión.

Andrés García y su mayor delirio: las mujeres

No es secreto para nadie que Andrés García es todo un casanova, e incluso en una ocasión se llegó a decir que más de 1600 mujeres habían terminado en su cama; en cuestión de las relaciones sentimentales, se sabe que el veterano actor se ha casado en cinco ocasiones.

Andrés García es conocido por ser todo un casanova.

Considerado como un hombre pícaro, viril y seductor, Andrés García ha tenido la oportunidad de andar con varias celebridades del medio del espectáculo como Carmen Campuzano e Irma Serrano, pero él mismo ha dicho que solo se ha enamorado en pocas ocasiones.

¿Qué te parecen los piropos que lanzó Andrés García a Mónica Noguera en televisión? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

