Una maravilla llamada ‘The Butterfly Ball (and the grasshopper’s feast)’

En 1973 el bajista y productor Roger Glover fue invitado a crear una adaptación musical de la alucinante obra ‘The Butterfly Ball And the Grasshopper´s Feast’ del prestigiado artista gráfico Alan Aldridge y textos de William Plomer, basada en el poema de William Roscoe. Aquel libro es una delicia visual llena de psicodelia, misma que Glover logró plasmar en sonidos a través de los 20 temas que fueron incluidos en el disco.

El artista gráfico e ilustrador Alan Aldridge, uno de los creadores de la alucinante obra ‘The Butterfly Ball And the Grasshopper´s Feast’

Roger Glover había abandonado en el verano de ese año a Deep Purple y se dedicó a descansar hasta que le llegó la oferta de realizar este proyecto que terminó convirtiéndose en una de las pocas adaptaciones musicales en lograr verdadero éxito, siendo responsabilidad de esto el propio Roger Glover, quien compuso la mayoría del material, además de tocar bajo, guitarra, teclados, percusiones, e incluso participar en los coros.

Roger Glover, Glenn Hughes, David Coverdale y Ronnie James Dio participaron en la grabación del disco, mientras que Jon Lord estuvo en la presentación efectuada en el Royal Albert Hall.

Decidido a registrar una obra realmente trascedente, Roger convocó a una serie de figuras que en el corto plazo se convertirían en rutilantes estrellas del rock mundial. Así, fueron llegando músicos de la talla de David Coverdale y Glenn Hughes (Deep Purple), Ronnie James Dio (ELF y futuro vocalista de ‘Rainbow’), John Lawton (quien llegaría ser vocalista de ‘Uriah Heep’), Les Binks (quien sería baterista de ‘Judas Priest’), y otros prestigiados músicos de sesión del Reino Unido como Eddie Hardin y Tony Ashton, sin olvidar al cantante de soul Jimmy Helms, a Eddie Jobson y John Gustafson (Roxy Music) y muchos otros más.

El resultado fue una enorme mezcolanza de estilos musicales con el rock como eje central, abarcando el folk, blues, pop, tintes de jazz y góspel, enmarcando un estilo psicodélico de fantasía al servicio de la narrativa del proyecto.

Es un disco para escuchar en una sola sesión, que invita al oyente a recorrer cada una de las pistas existentes, más para llevar a buen puerto el cuento que para causar un impacto musical, pese a lo cual resaltan varias como la macabra ‘Old Blind Mole’ con el vozarrón de John Goodison; la flotabilidad positiva de ‘Love Is All’, cantada de manera excelsa por Ronnie James Dio; el semi hard rock de ‘Watch Out for the Bat’, a cargo de John Gustafson que seguramente impresionó a los escuchas más pequeños; ‘Get Ready’ con Glenn Hughes a su máxima potencia; ‘Behind the Smile’ con la potente voz de David Coverdale, y ‘Waiting’, con un Jimmy Helms realmente sobresaliente.

Mención aparte merecen las canciones ‘Homeward’, que cierra el disco, y ‘Sitting in a Dream’, ambas interpretadas por Ronnie James Dio de manera sublime.

El vinilo original era de funda doble, e incluía muchas de las ilustraciones de Alan Aldridge, así como las letras de las canciones. Por cierto, jamás llegó a México y nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestras manos hasta muchos años después. Sin embargo, para el aniversario 25 de su lanzamiento oficial, fue editada una versión en CD.

La producción del disco corrió a cargo de Roger Glover, con el respaldo de Alan G. Reiner, siendo lanzado oficialmente el 18 de noviembre de 1974 en el Reino Unido, y el 16 de octubre de 1975 en los Estados Unidos.

Ricardo D. Pat