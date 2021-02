“Una libretita aunque sea”: Pati Chapoy defiende a un reportero de las BURLAS

En La Verdad Noticias te hemos informado que “Ventaneando” celebró 25 años al aire y Pati Chapoy, la titular del programa, se ha convertido en una de las conductoras más polémicas por sus comentarios, pero en esta ocasión sucedió un nuevo escándalo.

Pero ¿Por qué la conductora de TV Azteca se volvió tendencia? Todo surgió por un reportero, quien al momento de transmitir en vivo su reporte al programa de televisión, hizo algo inesperado y se convirtió en la burla, pero los usuarios también criticaron a Chapoy.

En la transmisión del programa de Pati Chapoy, el reportero dio la noticia sobre cómo la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEM) acudió al albergue de ancianos para retirar los sellos de clausura, lugar donde estaba la abuelita de Thalía.

Pati Chapoy reacciona y defiende a un reportero

Usuarios destrozan a Pati Chapoy

En el video que fue compartido por "Ventaneando" se puede observar que cuando estaba dando a conocer la noticia a los demás conductores del programa, usó su mano para anotar algunos datos importantes, lo que dividió opiniones en las redes sociales.

Debido a lo sucedido, los usuarios no dudaron en cuestionar a Chapoy por qué el reportero no usaba un celular o libreta durante la transmisión, los internautas le reclamaron a la conductora por no darle el material adecuado a los reporteros.

Un usuario comentó: “Oye Pati Chapoy, no seas así, una libretita aunque sea, ¿no?”, por lo que la titular del programa de TV Azteca reaccionó a la publicación y a través de su cuenta de Twitter compartió un contundente comentario tras el ridículo del reportero.

“Es bueno improvisar con lo que encuentras”. Comentó.

Tras su comentario, los usuarios destrozaron a la presentadora Pati Chapoy, incluso algunos le comentaron que hay libretas económicas, mientras que otros internautas defendieron a la conductora y aseguraron que el reportero debe ser más responsable de comprar una libreta.

¿Crees que fue culpa de Chapoy o del reportero? ¿Te gusta el programa de TV Azteca?

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.