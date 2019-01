Una inolvidable reunión de estrellas que cumple 34 años

Es enero de 1985 y Lionel Richie, Michael Jackson junto a un varios artistas internacionales como Bob Dylan, Bruce Springsteen y Stevie Wonder, se reunieron en los A&M Recording Studios de Hollywood. ¿La razón? Combatir a través de la música la lucha contra el hambre en África.

“We are the world”, fue parte del disco USA for Africa y tuvo a estos intérpretes que unieron sus voces para decirle al continente que no estaba solo, el cual termina con un estribillo final en el que todos cantan al unísono. El éxito de esta composición fue tal, que vendió más de 20 millones de discos a nivel global junto con el reconocimiento de tres premios Grammy el año siguiente y más de 75 millones de dólares para cooperar contra la pobreza en el continente africano.

Las máximas estrellas de la música de los Estados Unidos se reunieron para este proyecto.

Es el 28 de enero de 1985, cuando se graba una canción que tiene la intención de recolectar la mayor cantidad de fondos posibles para la población de Etiopía que este terrible año se vio afectada por una terrible hambruna.

Fueron un total de 45 músicos involucrados en el proyecto y más de 8 millones de copias se vendieron para una colección general que ha alcanzado casi los 100 millones de dólares. Se elige el acrónimo USA For Africa, con el acrónimo USA que significa United Support Artists for Africa, para probar una colección extraordinaria de fondos.

Más de 20 millones de discos se vendieron de esta iniciativa de Michael Jackson.

La canción "We Are The World", fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, y producida por Quincy Jones y presentó a Stevie Wonder, Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner y Dionne Warwick como voces solistas. Paul Simon, Al Jarreau, Kim Karnes, Steve Parry, Cindy Lauper, Billy Joel, Bob Dylan y Bruce Springsteen.

La compañía discográfica estadounidense Columbia Records respaldó totalmente los costos de producción y distribución, obteniendo resultados excepcionales. La hermosa canción ganó tres premios Grammy: canción del año, disco del año y la mejor interpretación de un grupo vocal.

Ricardo D. Pat