"Una farsa": Se filtró una supuesta lista de ganadores de los Grammy 2019

Una gran polémica se desató en las redes sociales por la filtración de una supuesta lista de ganadores de los premios Grammy 2019. Un usuario en Twitter publicó un video en el cual se observa en la web de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación -encargados de la ceremonia- los nombres de las figuras que se llevarían una estatuilla.

Según se ve en la grabación, Lady Gaga y Bradley Cooper se consagrarían en la categoría Mejor Canción del Año por la composición Shallow, mientras que la estadounidense Cardi B sería la ganadora del galardón por Grabación del año por el tema I like it. Por su parte, la cantante H.E.R. recibiría el premio al Mejor Álbum.

Ante el revuelo que se generó con la filtración, desde la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación emitieron el siguiente comunicado: "Los resultados de los premios Grammy no se comparten, incluso con los miembros del personal de la Academia, hasta el día de la ceremonia de los premios Grammy, cuando la firma de auditoría Deloitte entrega los nombres de los destinatarios en sobres cerrados".

La lista de los ganadores quedaría así:

Canción del Año para Shallow de Lady Gaga

Grabación del Año para I Like It de Cardi B,

Album del Año para H.E.R.

Mejor Artista Nuevo a Chloe x Halle

Mejor Pop Solo para Beck (Colors)

Mejor Pop Dúo para Zedd (The Middle)

Mejor Álbum Pop a Reputation de Taylor Swift.

Mejor Artista Rock para Arctic Monkeys

Mejor Álbum de Rock para Fall Out Boy

Mejor Canción Para Visual para Shallow de A Star is Born.

Mejor Canción de Rap a God's Plan de Drake

Mejor Álbum de Rap para Astroworld de Travis Scott

Mejor Performance de Rap para Be Careful de Cardi B

Mejor Canción de R&B para Feels Like Summer de Childish Gambino

Mejor Performance de R&B para All The Stars de Kendrick Lamar

Mejor Álbum de R&B para H.E.R.

Mejor Álbum Urbano Moderno para The Carters

Mejor Soundtrack para Black Panther

