Una cárcel de México tortura a sus presos ¡Con música de Maluma y Bad Bunny!

No es un secreto que las prisiones más que centros de rehabilitación, son lugares de tortura para los convictos que purgan sus condenas, ya que no es extraño que algunos incluso mueran por parte de los abusos de los guardias o los mismos internos, pero estos métodos de tortura han pasado a otro nivel, con la confesión de un recluso en una cárcel de México.

Son torturados con música de Bad Bunny y Maluma

Por más increíble que parezca, en una cárcel de Xalapa, Veracruz, un reo realizó una demanda por medio de su abogado, denunciando los abusos y torturas que ha sufrido, pues los guardias los someten a un doloroso procedimiento, pues son forzados a escuchar a Maluma y Bad Bunny.

El recluso en cuestión es Gilberto Aguirre Garza es un ex Fiscal de la ciudad mexicana de Xalapa. Quien cumple una condena por estar implicado en delitos de desapariciones.

Ahora el ex funcionario vuelve a dar de que hablar, cuando, a través de su abogado, ha interpuesto una demanda ante la Fiscalía General del Estado contra la cárcel de Veracruz, el gobernador y los fiscales. Pues con el motivo de revelar información que incrimine a otros funcionarios públicos, es sometido a tortura.

@beltrandelrio HOY a las 10 am serán denunciados “por la comisión de crímenes de lesa humanidad” el Gobernador de Veracruz @YoconYunes Fiscal @AbogadoWinckler Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio y Fiscal @lecoronelg en la @FGE_Veracruz Arco Sur Xalapa pic.twitter.com/6ODVlmiL8y — Jorge Reyes Peralta (@JReyesPeralta) 6 de noviembre de 2018

“Ponía un oído sobre una almohada improvisada con una cobija y en el otro oído se ponía un pantalón vaquero apretándolo firmemente, pero aun así el ruido del radio no permitía conciliar el sueño, debido al volumen de la música y la repetición de canciones”

El ex funcionario confiesa que los guardias utilizan canciones de los famosos reggaetoneros Maluma y Bad Bunny, que son reproducidas en altavoces a todo volumen durante horas, y la tortura se repite por días, lo que no permite a los internos conciliar el sueño. Y además del ex funcionario, otros 6 presos han presentado quejas por estos mismos métodos de tortura.