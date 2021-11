Una cancelación más: The Kooks no se presentará en el Corona Capital 2021

Al parecer los organizadores del festival Corona Capital 2021 no la están pasando nada bien y es que la banda británica "The Kooks" canceló de último momento su presentación ya que su cantante Luke Pritchard tuvo que regresar a Reino Unido de manera urgente.

La cuenta oficial de Twitter del festival explicó que Pritchard volvió a su país debido a que está a punto de convertirse en padre, pero hasta el momento de la redacción de la nota, ni las cuentas oficiales de la banda ni el mismo cantante ha emitido comentario al respecto.

Esto se suma a la primera cancelación que aquí en La Verdad Noticias te dimos a conocer previamente, ya que la cantante St. Vicent dio positivo a Covid-19 y tampoco podrá presentarse este 20 de noviembre.

El comunicado del Corona Capital

En el comunicado que difundió el festival expresó "Luke, vocalista de The Kooks está a punto de ser papá y nos informan que va volando de regreso al quirófano para alcanzar a su esposa. El Corona Capital le desea todo lo mejor y, junto con el resto de los integrantes de The Kooks, lamentan no poderse presentar mañana".

Ante esto, la reacción de los fans fue inmediata y de total descontento pues por la tarde del pasado viernes los integrantes de la banda compartieron en sus historias platillos de comida mexicana lo que significaba que estaban listos para presentarse.

La molestia también tiene que ver con el hecho de que ya son 18 meses de que no se realizara ningún evento masivo por la pandemia de covid-19 por lo que el Corona es por fin la oportunidad de los asistentes de volver a disfrutar un festival de este tipo en la Ciudad de México.

¿Donde es el Corona Capital 2021?

El tan esperado Corona Capital en donde se presentarán artistas de talla internacional como "Tame Impala", "Twenty One Pilots", "RÜFÜS DU SOL", "Royal Blond", entre otros se realizará este 20 y 21 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se espera que tenga un cupo total pero según los organizadores con todas las medidas sanitarias pertinentes indicados por el Gobierno de la Ciudad de Méxicopara evitar contagios por covid-19.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.