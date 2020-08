Una Spice Girl revela por qué la banda nunca hubiera formado parte del ‘MeToo’

La ex Spice Girl Melanie C ha afirmado que la banda nunca fue molestada por los pervertidos, porque los hombres estaban "petrificados" por ellas.

Sporty Spice, cuyo nombre real es Melanie Chisholm, se refirió al movimiento #MeToo contra el acoso sexual entre celebridades y dijo que el grupo nunca fue víctima porque se habría aliado contra cualquier hombre que hubiera intentado dañarlas.

La cantante de 46 años dijo: "Me preguntan mucho sobre el movimiento MeToo y sobre este dentro de la industria de la música y si alguna vez experimenté algo (así). Y yo digo, '¿estás bromeando?' Nadie se acercaría a las Spice Girls porque estaban petrificados por nosotras ".

Explicó que el poder de la banda de pop inglesa, conformada por Posh, Ginger, Baby y Scary, impedía que ninguna de ellas sufriera a manos de depredadores de ningún tipo.

Sí había mujeres vulnerables en las Spice Girls

Mel, quien tiene una hija llamada Scarlet, agregó: "A menudo en estas situaciones puede haber personas vulnerables que son el objetivo, que por supuesto hay algunas en las Spice Girls. Pero sabías que si te metías con una de ellas tendrías que lidiar con los otras cuatro".

La Sporty Spice lanzó un nuevo disco este año, el cual dijo estuvo inspirado en el tour de la banda de 2019

Sin embargo, admitió que el sexismo abundaba en la industria de la música en la década de 1990. "Nos dijeron que las bandas de chicas no venden discos. No puedes estar en la portada de las revistas porque las chicas compran discos de chicos. Y estábamos como, 'en serio, no le digas eso a las Spice Girls'.

"Fue entonces cuando comenzamos a hablar sobre el poder femenino”.

Te puede interesar:Spice Girls: Mel B revela que "matones" racistas la acosaban y perseguían

En julio, Daily Star Online reveló que las Spice Girls podrían estar preparándose para salir a la carretera una vez más, luego de su exitosa gira Spice World 2019. Una fuente cercana a Melanie Brown señaló que Mel había dejado su puesto en Celebrity Juice debido a un "año ajetreado": "A Melanie le ha encantado trabajar con Leigh [Keith], Holly y todo el equipo de Celebrity Juice, pero el año que viene va a estar muy ocupado para ella".