Un trabajo inspirador de J.K. Rowling titulado “Vivir bien la vida”

El nuevo libro de J.K. Rowling siempre despierta expectativa, después de todo esta británica es la ‘culpable’ de generar nuevas generaciones de lectores con su exitosa saga de Harry Potter.

Además, J.K. Rowling nos entregó otra saga fantástica llamada “Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos” y las aventuras del investigador privado Cormoran Strike, aunque en este caso bajo el seudónimo de Robert Galbraith.

La saga de Harry Potter ha hecho a esta autora en una mujer millonaria.

Esta mujer transitó un largo y sinuoso camino para poder ser escritora, siempre quiso dedicarse a la literatura, pero diversos imponderables lo impidieron, entre otros estuvo la grave enfermedad de su madre. La muerte de esta, su divorcio de un marido machista, pasó mucho tiempo antes de que Harry Potter llegara volando en su escoba mágica para convertirla en la celebridad que ahora es.

¿Qué podemos esperar de esta obra lanzada vía Editorial Océano? Encontramos a la J.K. Rowling de verdad, la está detrás de todas esas historias que emocionaron e hicieron soñar a muchos niños, jóvenes y adultos. La dama ha querido compartir con nosotros consejos que ella espera causen un efecto motivante en nosotros. Nos puntualiza que haber fracasado tanto la impulsó a seguir adelante, destaca que hacer uso de su imaginación fue fundamental para generar empatía.

J.K. Rowling es toda una celebridad mundial.

A través de sus 80 páginas comparte mensajes motivadores, recordándonos valores que deberíamos tener siempre presentes. En una parte del libro señala: ‘De un tiempo a esta parte, he aprendido a darle prioridad a lo que verdaderamente me gusta, arriesgándome y luchando por lo que de verdad quiero en esta vida, a pesar de que los demás piensen que estoy loca o que soy una ilusa. He aprendido a no escuchar lo que no quiero oír y a hacer caso a lo que realmente siento.’

Es un libro que devorarán de manera amena y sobre todo ágil, en el que además tenemos unas adecuadas ilustraciones en color rojo, negro y blanco, que complementan muy agradablemente el tiempo invertido en su lectura.

Hojea el libro: https://bit.ly/2uefVzS

Ricardo D. Pat