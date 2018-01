¡Un río casi se lleva a 'Rosario Tijeras'!

https://www.youtube.com/watch?v=9B4s75NTdVQ

La actriz Bárbara de Regil no requiere tener dobles para realizar escenas de alto riesgo y es que en el rodaje de la segunda temporada de "Rosario Tijeras 2", ella se ha encargado de escalar montañas, correr sobre empinadas brechas y soportar bajas temperaturas.

La protagonista ha asumido los riesgos sin quejarse de ello.



La actriz mexicana afirmó que todo lo que ha hecho en la realización de la serie ha sido con amor y dedicación, a pesar de los riesgos.

En una escena casi es arrastrada por la corriente de un río, sin mostrar temor, realizó la desafiante toma, generando en muchos de sus seguidores congratulaciones al esfuerzo y realismo que le da a su encarnación como "Rosario".

'Detrás de Cámaras de Rosario Tijeras 2 llevamos 8 semanas filmando en locaciones que están casi a 2 horas de camino del Df , trayectos largos todos los días, filmando en ríos congelados y con una corriente sabrosa'



'En donde hace tanto tanto frío que siempre pienso, porque rosario no usa chamarras, luego en el peor sol y calor de algún pueblo en donde agradezco que rosario no usa chamarras, también filmamos en areneros y minas en donde termino bañada de arena, sangre , sudor , tierra ( oídos , nariz TODA YO), me enseñaron a pelear (así que ahora peleas , golpes uffff ) carreteras, explosiones'.

'Diario termino con una cortada REAL nueva (en las manos normalmente o cara) rodillas moradas, oídos tapados de los balazos, dolor de cabeza de tanto gritar, de panza por llorar, ya me dio calentura de un frío del bosque - estábamos️ -2 grados (y la chayo en top jajajja ) - ya llore de miedo por muchas escenas de acción , corro y corro diario entre piedras , hiervas etc .... Dios mío. ¡ESTO ES INCREÍBLE!'.

Son algunas confesiones que ha dicho la famosa en sus redes sociales, en donde sus seguidores le envían mensajes como:

'Que profesionalismo', 'Gracias por esforzarte tanto por nosotros y por lo que te gusta', 'Te amoooo amo la serie amo tu dedicación que le pones a todo lo que haces eres una persona de esas que te llenan de buenas vibras'.