Un reboot de Mini espías está en proceso con director original Robert Rodríguez

"Mini Espías" podría estar regresando a la pantalla grande una vez más. Según los informes obtenidos por La Verdad Noticias, un reboot está sobre la mesa de la mano de un elemento esencial de la saga original.

Robert Rodríguez, quien fue el escritor, director y productor de las películas y el programa de televisión, Mini Espías, se está preparando para relanzar la franquicia, según reportes de Deadline.

Robert Rodríguez estaría a cargo de las nuevas cintas de Mini Espías

El medio informa que Skydance Media optó por los derechos para crear un reboot de la serie junto con Spyglass Media Group, con Robert Rodríguez escribiendo y dirigiendo nuevamente.

Esto sabemos del reboot de Mini Espías

La próxima quinta película se centrará en "las actividades de una familia multicultural", según Deadline. Por supuesto, la comedia de aventuras original siguió a los hermanos Carmen y Juni Cortez.

Más recientemente, en 2011, Spy Kids 4-D: All the Time in the World protagonizada por Jessica Alba, Jeremy Piven y Joel McHale. Por ahora, no está claro quién protagonizaría la próxima película.

Skydance también está detrás de películas como Star Trek Into Darkness, Grace and Frankie, The Old Guard y Mission: Impossible. En cuanto a Rodríguez, ha participado en una variedad de proyectos nuevos como "The Mandalorian".

