"Un pequeño favor": ¿La película de Netflix se basa en una historia real?

“Un pequeño favor”, la película recientemente agregada al catálogo de Netflix se ha posicionado como las vistas y si ya la viste seguramente te estarás preguntando de dónde viene exactamente la historia que ha sorprendido a más de uno y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

La cinta dirigida por Paul Feig parece, a primera vista, una imitación sólida de películas como "Gone Girl" y "The Girl on the Train", que utiliza una línea de tiempo no lineal y un misterio centrado en una esposa desaparecida. Después de que la mamá bloguera Stephanie (interpretado por Anna Kendrick) se hace amiga de una madre opuesta, la experta en relaciones públicas de la moda hiper-chic Emily (intrepretado por Blake Lively).

Diferencias entre el libro y la película

Emily le pide a su nueva amiga "un simple favor", y le explica que necesita irse rápidamente de la ciudad para trabajar las esperanzas de que Stephanie cuide de su hijo. Sin embargo, cuando Emily no regresa, Stephanie y el esposo de Emily, Sean (intrepretado por Henry Golding), deben investigar su desaparició ... y lo que sucede a continuación es bastante impactante.

Esta película de Netflix tiene la particularidad de reunir dos géneros cinematográficos que podrían ser incompatibles: el suspenso y la comedia, pero ¿de dónde se inspiró? Aquí te contamos.

"Un pequeño favor" se basó en una novela

“Un pequeño favor”, escrita por Darcey Bell

La historia fue adaptada de la novela homónima escrita por Darcey Bell, que destacó en sus ventas en 2017. En su mayor parte, la historia sigue siendo la misma: Stephanie y Emily se hacen amigas, solo para que Stephanie se encuentre en un lío cuando Emily desaparece.

A mitad de la película y la novela, un cuerpo que se cree que es el de Emily se lava en un lago distante, con su tatuaje característico y un anillo de compromiso que una vez perteneció a la madre de Sean.

Sin embargo, si bien la "un pequeño favor" usa el truco principal del libro: Emily es una gemela y el cuerpo pertenece a su hermana, cambia dos momentos importantes que conducen tanto al descubrimiento del cuerpo como a la revelación.

Gran parte de la historia sigue siendo la misma, ya que Emily y su gemela, cuyos nombres reales son Hope y Faith en la película, respectivamente, huyeron juntas después de quemar la casa de su familia para intentar atacar a su padre abusivo.

Diferencias entre el libro y la película

El final entre el libro y la película tienen una diferencia extremadamente evidente. En el libro el final es bastante sólido, pero en la cinta, el director y su equipo, llevaron el final de la historia a un nivel más alto de suspenso.

En el libro, Emily regresa a la escena del crimen, le dice a Stephanie que Sean era un marido abusivo y logra inventar un plan en el que convence a Stephanie para que la ayude a deshacerse del cuerpo de un agente de seguros entrometido que casi descubre su tortuoso plan. En última instancia, se las arregla para enmarcar tanto Sean y Stephanie por el asesinato que cometió, dejando al país con su hijo Nicky, para no ser visto de nuevo.

Sin embargo, la película adopta un enfoque mucho más inventivo. Después de que Sean y Stephanie atrapan a Emily, vestida con un vestido estilo ama de casa al estilo de los años 50 con un martini en la mano, para que confiese sus crímenes en una cámara oculta.

Emily va a la cárcel, donde rápidamente se establece como una especie de abeja reina tras las rejas. ¿Ya viste "Un pequeño favor"? Qué te pareció, déjanos tus comentarios.

