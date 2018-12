Un nuevo universo arácnido

Spider-Man: Into the spider-verse, es la nueva película del superhéroe y se centrará Miles Morales, donde además de Miles y Peter Parker “Into the spider-verse” nos traerá nuevas versiones del arácnido, algunas de ellas nacieron en el evento de comics “Spider-verse” del año 2015.

La película estará ambientada en el universo de Miles Morales, por lo que el joven héroe será el protagonista del filme, te presentaremos las diferentes versiones de Spider-Man que llegarán a la pantalla grande.

Miles Morales

Creado en el año 2011, es originario de la tierra -1610, posee las mismas habilidades que el Spider-Man original con algunas diferencias, como volverse invisible y lanzar descargas eléctricas conocidas como “Venom blasts”.

Después de luchar ferozmente con el Duende Verde, el Spider-Man de esta tierra muere. Por lo que el joven Miles siente la responsabilidad de continuar con su legado. Esta versión del héroe usa un traje negro con telarañas rojas.

Actualmente Miles Morales se encuentra en el universo -616, pues su dimensión fue destruida en el pasado evento “Secret wars” del año 2015.

Peter Parker

Creado en el año 1964, hizo su primera aparición en “Amazing Fantasy #15” es el superhéroe mas famoso de Marvel, pues ha tenido mas de 6 películas, series, ha formado parte de Los vengadores, Los 4 fantásticos, y colaborado con los X-men.

Este Spider-Man es el original y pertenece al universo principal de Marvel, el -616.

Peter Parker está muerto en el universo de Miles Morales (-1610) por lo que la versión que veremos en la película pertenece a otro universo.

Spider-Man Noir

Esta versión de Spider-Man es Peter Parker, pero su universo se encuentra ambientado en el año de 1933, durante la época de la gran depresión.

Fue creado en el año 2009 y pertenece a la tierra -902014.

Produce telarañas orgánicas, su traje es una vestimenta típica de esa época, uniforme militar y máscara negra, gabardina y sombrero, a diferencia del Spider-Man original, Spider-Man Noir no tiene ningún problema en usar armas de fuego.

Spider-Ham

Creado en el año 1983, viene de la tierra -8311. Posee las mismas habilidades que el Spider-Man original, con la única diferencia de que…es un cerdo. Spider-Ham viene de un universo poblado completamente por animales inteligentes, Su nombre es Peter Porker, originalmente era una araña que vivía en el sótano de May Porker, quien era un cerdo, durante un accidente, May mordió a Peter y este se transformó en un cerdo con poderes arácnidos.

Spider-Gwen

Creada en el año 2014 para el evento “Spider-verse” proviene de la tierra -65, donde Peter Parker está muerto, y ella asume la identidad de Spider-Woman. Este personaje es Gwen Stacy, el primer amor de Peter Parker, la cual murió en la tierra original -616, después de que El duende verde la lanzó de un puente y se rompió el cuello.

Sp//Dr

Creado en el año 2014 para el evento “Spider-verse” proviene de la tierra -14512, Sp//Dr no es un humano en sí, sino un robot con habilidades arácnidas el cual es controlado por Penny Parker, después de que su padre murió usando el traje. Penny Parker es una niña de 14 años que vive con sus tíos Ben y May.

Cabe destacar que "Spider-Man: Into the spider-verse" esta basada en el comic del mismo nombre, e incluye 6 de las 44 versiones de Spider-Man que aparecen en el evento, y luchan a muerte contra los "Inheritors" un grupo de "Vampiros" que se alimentan de la esencia arácnida de los héroes.

Diseño por: Ana Loyola