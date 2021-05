"Un millón de primaveras" de Vicente Fernández: Todo lo que debes saber

"Un millón de primaveras" de Vicente Fernández se desprende del disco 79º que lleva por nombre "Para siempre". La canción fue escrita por "El poeta del pueblo" Joan Sebastian y pertenece al género regional mexicano.

Debido al éxito del álbum de "El Charro de Huentitán", recibió un premio Grammy Latino en la categoría Mejor álbum ranchero. Además, la canción la incluyó en un disco en vivo "Un azteca en el Azteca" que fue lanzado en 2016.

El concierto fue grabado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde sus fieles admiradores que asistieron al inolvidable concierto, cantaron las exitosas canciones de Vicente Fernández.

Acordes de "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández

Los acordes de "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández son fáciles de tocar con la guitarra y son: D, Bm, G, A, G, D, E y A, pues así lo han compartido los usuarios en varios videos en YouTube.

Los internautas han compartido también los pasos a seguir para tocar una de las canciones de "Don Chente", de igual forma a los usuarios les fascina tocar el tema "Por tu maldito amor" de Vicente Fernández.

¿Cómo descargar la canción de Vicente Fernández en mp3?

"Un millón de primaveras" de Vicente Fernández

Para descargar la canción "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández en mp3, los usuarios deben tener una cuenta premium de YouTube Music para descargar las canciones del artista.

Otra de las opciones para descargar la música de "El Charro de Huentitán" es a través de Spotify y en Deezer, aunque también los usuarios deben de tener una cuenta premium.

Letra completa de "Un millón de primaveras"

Vicente Fernández y la letra de la canción "Un millón de primaveras"

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de la canción "Un millón de primaveras" que habla sobre el final de una historia de amor.

Te molesta si te hablo de mi amor

Y me pides por favor olvide el tema

Y que cambie la letra de mis canciones

Y tu nombre quite ya de aquel poema

Te molesta, aguanta por favor

Te lo juro estoy a punto de olvidarte

Solo falta un millón de primaveras

Unos cuantos siglos solo he de adorarte

Solo falta un millón de primaveras

Después de eso ya no vuelvo a molestarte

Oh no, no volveré a cantarte

Si te molesta, si te molesta

Te molesta el perro que ladro

De alegría, anunciando tu llegada

Y me dices que ese perro esta loco

Que le ladra a la persona equivocada

Yo te digo por favor aguanta un poco

Ten paciencia no le des otra pedrada

Oh no, no volverá a ladrarte

Si te molesta, si te molesta

Solo falta un millón de primaveras

Unos cuantos siglos solo he de adorarte

Solo falta un millón de primaveras

Después de eso ya no vuelvo a molestarte

Oh no, no volveré a cantarte

Si te molesta, si te molesta

Si te molesta, si te molesta

"Un millón de primaveras" en karaoke

El tema "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández es ideal para disfrutar en karaoke, pues a través de YouTube han compartido videos con la letra de la canción, ideal para dedicar a esa persona especial.

Los grandes repertorios del famoso están disponibles en la plataforma de música, así como el tema "Para siempre" de Vicente Fernández, una de sus exitosas canciones.

Video de la canción de Vicente Fernández en vivo

El video de la canción en vivo del cantante Fernández se encuentra disponible en la cuenta de YouTube del artista. El tema se estrenó el 7 de septiembre de 2016 y ha sumado más de 5 millones de visualizaciones.

De igual forma el video oficial de "Un millón de primaveras" de Vicente Fernández también se encuentra disponible en la cuenta de YouTube del famoso y cuenta con más de 25 millones de vistas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.