¡Un fracaso! Netflix cancela "Iron Fist" tras dos temporadas

Hace unos años, en la cúspide del éxito del universo Marvel, la compañía decidió ampliar aun más el imperio de sus héroes, asociándose así con Netflix para producir nuevas series de personajes de Marvel.

Esta estrategia se centró en los súper héroes menos conocidos de “la casa de las ideas”, iniciando así con Matt Murdock, el abogado ciego que por las noches toma la identidad del defensor de Nueva York: Daredevil.

La serie tuvo un éxito impresionante por lo que se dio luz verde para producir más series casi al mismo tiempo, siguiéndole el paso con Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Aunque las demás series han tenido buena recepción, no lograron alcanzar el éxito de “El diablo de Hell’s Kitchen” y ya se originó la primera baja en “Los defensores”

El “Mortal” Iron Fist

La serie del Inmortal Iron Fist, interpretado por Finn Jones, conocido también por participar en la exitosa serie de HBO “Game Of Thrones” sufrió terribles críticas en el estreno de su primera temporada, y fue una de las peores series de Marvel ha sacado, y se temía por el fracaso de la serie.

Aun así Netflix se arriesgó y se produjo la segunda temporada que se estrenó el pasado 7 de septiembre, y aunque esta temporada tuvo una mejor critica parece que no fue suficiente, pues Netflix ha decidido que “El inmortal Iron Fist” no regresará para una tercera temporada.

De acuerdo con informes del sitio estadounidense “Deadline” la cadena decidió cancelar la serie del súper héroe pues los resultados no fueron los esperados, y arriesgarse a producir una tercera temporada podría resultar en una gran pérdida económica para la plataforma.

Aunque la serie se cancelará no significa que el héroe no volverá, pues “Marvel televisión” y Netflix agradecieron a sus fans por acompañarlos durante dos temporadas y aseguraron que “El inmortal Iron Fist” seguirá vivo, pues forma parte del elenco de “The defenders” la serie que une a los 4 héroes como un equipo y también podría aparecer en las demás series de los 3 personajes restantes.

Este es un golpe bajo para Netflix pues es su primer fracaso con Marvel, lo que es extraño por que incluso han producido mas series, como “The punisher” que apareció en unos episodios de la segunda temporada de “Daredevil” y fue tal su popularidad que consiguió su propia serie, que también fue un éxito total por su contenido extremadamente violento.

La tercera temporada de la exitosa serie “Daredevil” se estrenará el próximo 19 de octubre y promete superar incluso a sus dos temporadas anteriores, aquí te dejamos unos avances de la temporada: