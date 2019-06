Un disco icónico de la historia del rock

Este álbum fue lanzado el 4 de junio de 1984, precisamente cuando el presidente Ronald Reagan se encontraba inmerso en plena campaña electoral para ser reelegido. A Regan le resultó fácil apropiarse de la figura del cantante e introducirlo en su discurso para así meterse en el bolsillo un buen puñado de votos jóvenes. ¿Quién mejor que Bruce Springsteen podía trasmitir los valores de los Estados Unidos? El Boss era un orgulloso patriota, como había demostrado al gritar bien alto ‘Born in the U.S.A.’

Dos años se mantuvo Bruce Springteen de gira a causa de este éxito.

Pero el auténtico significado de ‘Born in the U.S.A.’ no era el discurso patriótico que pretendían reivindicar los republicanos, sino todo lo contrario. Para Bruce, el protagonista de la canción ‘quiere desenmascarar esa Norteamérica mítica que era la imagen de la Norteamérica de Reagan. Él quiere encontrar algo auténtico y conectar con ello. Está buscando un hogar en su país’. Este protagonista tuvo la mala suerte de nacer en los Estados Unidos en uno de sus peores momentos: la guerra de Vietnam. Después de haber participado en esta contienda, en la que su hermano también luchó hasta que murió en ella, regresa a su hogar para recuperar su trabajo en la refinería, pero no lo consigue. Perder el trabajo y perder a un hermano es su recompensa por haber nacido en los Estados Unidos.

Un total de diez millones de copias se vendieron de este álbum

El interés del Boss por relatar la guerra que se le atragantó a los Estados Unidos vino después de leer el libro de Ron Kovic “Nacido el cuatro de julio”, una obra autobiográfica en la que el autor, que fue herido en Vietnam y quedó paralítico, relata cómo su país abandonó a los veteranos de guerra cuando regresaron a casa. Otra influencia fue su amistad con Bobby Muller, el fundador de los Veteranos de Vietnam de América, una organización para la que Bruce realizó un concierto benéfico en agosto de 1981.

El álbum catapultó a Bruce Springsteen hasta convertirlo en un superventas, pero el precio que tuvo que pagar fue la confusión que sembró su discurso. Así que cuando el Boss escuchó la perorata del presidente Reagan y vio cómo éste se intentaba aprovechar de su imagen.

Este séptimo álbum de estudio de Bruce incluyo temas como Born in the U.S.A., Working on the Highway, Downbound Train, I'm on Fire, I'm Goin' Down, Glory Days y Dancing in the Dark.

Bruce se defendió desde donde mejor lo sabía hacer: el escenario. Ésta fue la respuesta de Springsteen a Reagan pocos días después, en Pittsburgh, en su primer concierto tocó ‘Johnny 99’, donde relata lo que un hombre es capaz de hacer después de perder su trabajo. La siguiente noche dijo: ‘En estos momentos, nos está sucediendo algo realmente peligroso ahí fuera. Poco a poco nos estamos dividiendo en dos Américas distintas. Se está robando a la gente que menos tiene y se da a quienes menos lo necesitan’.

La prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz fue la encargada de tomar la instantánea del trasero de Springsteen embutido en unos pantalones vaqueros Levi’s 501, en cuyo bolsillo derecho asoma una gorra de béisbol, delante de una enorme bandera estadounidense. Sobre esto el cantante explicó el porqué: Las fotos de mi trasero eran mejores que las de mi cara’.

