Como casi todo internauta sabe, los jóvenes mexicanos, Rafa, Karen y Lesslie conforman el grupo Los Polinesios, quienes son hermanos, influencers, youtubers e incluso cantantes que están dominando las redes sociales actualmente.

Las estrellas de internet han logrado varios hitos en la carrera de cualquier influencer además de superar todas las expectativas, pero su música es una de las facetas favoritas de los fans de los hermanos Polinesios, como son conocidos en redes sociales.

En su canal oficial de YouTube los fans de Rafa, Karen y Leslie encuentran toda la música original de los hermanos Polinesios, siendo uno de sus principales éxitos el tema “Un día soñé” que te compartimos en La Verdad Noticias.

Letra de Un día soñé de Los Polinesios

Aunque “Un día soñé” no es parte de los vídeos nuevos de Los Polinesios sin duda es uno de los temas favoritos de sus millones de suscriptores en YouTube así como sus seguidores en otras redes sociales como Twitter e Instagram, cuya letra completa te compartimos a continuación.

Te vi

Y me miraste

Yo no quería amar

Y te mentí para escaparme

Pensé

Que no te iba a volver a ver

Pero el destino fue

Quien se encargó de hacer su parte

Sé que no te puedo mentir

Ahora, que estás junto a mí

Todo es más claro por ti

Si somos tú y yo

Ya no tengo miedo a perder

Y es por ti que soy

Más de lo que un día soñé

Y si te vas, el corazón entenderá

Pensé

Que no te iba a volver a ver

Pero el destino fue

Quien se encargó de hacer su parte

Sé que no te puedo mentir

Ahora que estás junto a mí

Todo es más claro por ti

Si somos tú y yo

Ya no tengo miedo a perder

Y es por ti que soy

Más de lo que un día soñé

Y si te vas, el corazón entenderá

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

Más de lo que un día soñé

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

Oh, oh, oh, oh-oh-oh

Más de lo que un día soñé

Si somos tú y yo

Ya no tengo miedo a perder

Y es por ti que soy

Más de lo que un día soñé

Y si te vas, el corazón entenderá

¿Quién canta Un día soñé de Los Polinesios?

La canción es interpretada por Leslie

El tema de “Un día soñé” es interpretado por Lesslie Polinesia, quien en 2018 fue conductora de los Kid´s Choice Awards junto a sus hermanos, Rafa y Karen, y es principalmente conocida por su cabellera con mechones rosados de gran intensidad.

El tema pop que ha alcanzado las 13.682.187 visualizaciones en YouTube desde su publicación el 18 de abril del 2020 fue compuesto por Carolina Rodriguez, Juan Fernando Fonseca Ochoa y Mauricio Tejeiro De Angulo.

¿Cuántos canales tienen Los Polinesios y cómo se llaman?

Conoce de los canales de los polinesios

Los Polinesios han superado grandes hitos en YouTube donde cuentan con cinco canales en total: “Los Polinesios”, “Extra Polinesios” y “Musas” con más de 10 millones de suscriptores, también tienen “Plática Polinesia” y “Juxiis”.

