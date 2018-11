Un día como hoy en la música.

L a Carrera Artística para él comenzó desde muy pequeño en Disney Channel. Ha hecho entre otras cosas; 6 álbumes como solista, 20 películas y 12 giras mundiales.

Sin duda alguna uno de los más grandes exponentes del Pop de la década pasada. Un ícono adolescente que, sin temor a equivocarme, muchos soñábamos con estar en sus pies, ya que aparte de cantar, bailar, componer y producir sus rolas "dateaba" con la "Pop Star" sensación de ese momento.

Debuta como solista con el álbum titulado "Justifed", dicho LP rápidamente lo consolidó como una estrella del momento con tracks como "Like I Love You" o "Cry Me a River", que curiosamente este último se lo dedicó a la ahora su ex.

Un día como hoy, 6 de Noviembre, pero de 2003 el ex integrante de la banda NSYNC y aun rompecorazones fue a los MTV Europe Music Awards, (lo crean o no, MTV hacía cosas buenas en esa década), y ganó premios como Mejor Artista Masculino, Mejor Acto Pop y Mejor Álbum (Justified), en la 10a entrega del mencionado trofeo.

"Justified", álbum debut como solista con el sello discográfico Jive.

Justin Timberlake es un gran exponente de la música pop incluso coproduciendo álbumes como a su ex Britney Spears.

Su álbum más reciente titulado "Man of the Woods" debutó el 2 de Febrero 2018 que incluye a productores como Timbaland.

Han pasado 15 años desde que Justin Timberlake hizo de las suyas en el viejo continente.

En lo personal disfruto mucho canciones como "Rock Your Body", "Sexy Back" y las que arriba menciono, así como lo admiro pues es un tremendo artista.

¿Quieres conocer más de él? Échate un clavado en la red y te sorprenderás.

!Hasta la próxima "dudes"! Y que la buena música los acompañe.

#Auuu