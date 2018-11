Un día como hoy en la música, subastan guitarra de George Harrison.

George Harrison

Harrison, el más chico de los Beatles y el más compositor de todos. ¿A qué me refiero con esto? Lennon y McCartney componían en masa y George en calidad, sin menos preciar las canciones de los demás.

En general los Beatles rompieron madres en la década de los 60´s, seguirán y serán recordados sin embargo muchas de las nuevas generaciones no les gustan, los tachan, inocentemente, de sobre valorados.

¿Sobrevalorado yo?

Les platico que la mayoría de las cosas que usan ahora para producir música fueron inventadas para que ellos grabaran. Basta escuchar el ya mencionado Srgt Pepper's Lonely Heart´s Club Band. Regresando al tema de Harrison, de las canciones que más me gustan de esta legendaria banda son compuestas por él. Mi favorita: "While My Guitar Gently Weeps" (Mientras llora mi guitarra), es una oda a este instrumento, el solo lo grabó Eric Clapton con una Les Paul de 1966.

Llevaban rato probando distintos Solos ejecutados por George pero ninguno les convencía, así que éste llamó a su amigo guitarrista de Cream y le pidió grabar dicho solo. Clapton lo grabó y la Guitarra con la que lo hizo pasó a sus manos, George se la dio, aun que tiempo después Clapton se la regalaría de nuevo.

Otras de sus canciones son "Something", "Here Comes the Sun", "Taxman" y "I need you". Era todo un romántico enamorado del amor. Un día como hoy, 21 de Noviembre pero de 2003 fue subastada una guitarra que le perteneció, la leyenda dice que con ella aprendió a tocar, la cantidad que alcanzó el instrumento subastado quedó en 276,000 libras esterlinas, unos $ 6,000,000 millones de pesos actuales. ¿Pueden creerlo.

George murió víctima del Cancer en 2001, los únicos dos elementos de The Beatles que quedan vivos son "Paul McCartney" y "Ringo Starr".

El álbum a escuchar este día es el "White Álbum" de esta banda de Liverpool, es un álbum doble donde hay rolas pa´todos los gustos.

Nos leemos pronto, ¡que el Rock los acompañe!

#Auuu

@OscarVallejoMx