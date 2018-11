Un día como hoy en la música, muere George Harrison.

Los Beatles siguen presentes,muy presentes hoy en día, basta decir que esta es la tercera vez que escribo de ellos, pero ahora me concentraré en George,

Sus ídolos: Chuck Berry, Buddy Holly, Chat Atkins y Ry Cooder, comenzó a tocar guitarra desde muy chico. George tenía mucho interés por la cultura y religión hindú. Organizó el primer concierto benéfico de la historia junto a Ravi Shankar, este fue "The Concert for Bangladesh" en 1971.

Sin duda un fuera de serie y tranquilo. Aun que admitió meterse hasta el dedo en su juventud, dice que un día veía en un microscopio alguna de las sustancias con las que se drogaba, y al ver la figura escalofriante de la misma amplificada por el lente decidió que no volvería a drogarse.

Tuvo muchos éxitos a lo largo de la vida, tales como "My Sweet Lord", "Something", "Taxman" y "I Me Mine", por mencionar algunos. Muchos artistas han grabado sus temas siendo Something el segundo más grabado de la historia, sólo por debajo de Yesterday.

Harrison tuvo dos esposas, la primera llamada Pattie Boyd, quien se casaría después con Eric Clapton, y Olivia Trinidad Arias madre de Dhani, único hijo de George.

Un día como hoy, 29 de Noviembre pero de 2001 muere George víctima del Cancer tras pelear con él por varios años. Siempre será recordado por ser uno de los compositores, productores, guitarrista, cineasta y actor del siglo pasado, auténtico y genial.

Entonces les sugiero ver y escuchar el "Concert for Bangladesh", grandes artistas aparecen ahí. En el 2003 su amigo Eric Clapton organizó ahora el Concert for George en el Albert Hall en Inglaterra en honor a Harrison donde asistieron Ringo Starr, Paul McCartney entre otros para celebrar a George.

Nos leemos pronto, !Que el rock los acompañe!

#Auuu

@OscarVallejoMx