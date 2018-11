Un día como hoy en la música, inicia el Festival de Jazz de la Riviera Maya

Es Otoño y se respira a Jazz en la Riviera Maya, la playa Mamitas se engalana recibiendo a grandes exponentes de este género, a un costado del mar, en la arena, en la playa. Realmente me emociona el hecho, es increíble y mucho más significativo de lo que muchos creen. Como músico la oportunidad de ver a estos artistas y aprender de ellos es algo estupendo y como público no se puede pedir más.

En esta columna; "Un día como hoy" por primera vez no escribiré de un hecho específico que haya sucedido en el pasado, esta vez lo escrito será por el presente y le toca al Festival de Jazz de la Riviera Maya que ha regalado muchas noches increíbles con Artistas de todo el mundo así como nacionales, presentándose en este hermoso escenario que el año pasado no tuvo la calidad esperada o acostumbrada.

Siendo el año pasado el primer festival sin Toussaint llevó a la producción a enfrentarse a cosas que por lo general él supervisaba, siendo completamente sincero asistí a dicho evento y quedé decepcionado. Un escenario distinto, el ground support un tanto chico y lo peor de todo, goteras dentro del escenario, tuvimos que esperar por horas los cambios de bandas y para colmo no pudo cantar Bobby McFerrin, por lo que en esta nueva edición lo trajeron de nuevo.

Charlando con los encargados del festival comentan que este año estará blindado y que será una experiencia increíble, invitando a todo mundo a ver este espectáculo. Para ver a muchos de estos artistas hay que pagar hasta 800 usd por persona en otros lados del mundo, aquí en Playa del Carmen es gratis.

Hoy fue la primer conferencia de prensa donde los artistas que tocaránfueron a platicar y promocionar este genial evento, tuve la oprtunidad de platicar con Kike Pat, que en esta ocasión abrirá el Festival con su onda como Solista, acompañado de una gran banda internacional formada por músicos y cantantes de Venezuela, Cuba, Rusia y Ukrania.

Recordemos que Kike era parte de la banda de Jazz "Agua Mala" donde Fernando Toussaint, Luis Ernesto López, Bernardo Ron y él creaban un Jazz sin igual.

Kike Pat

Después de ellos vendrán Lori Williams y Bob Baldwin, ambos traen material nuevo, el de ella lo progujo él y se llama "Out of the Box", el de él es un homenaje a "The Beatles" llamado Abbey Road and The Beatles, donde Jazzea temas como "Come Together" y "My Love".

Ellos comentaron que están felices de venir, a ella le gusta compartir la música con sus alumnos y él tiene un programa de radio y un libro acerca de la industria de la música, este año cumpliendo 30 años de carrera.

Bob Baldwin & Lori Williams

Para cerrar este día tendremos la presentación de Bebel Gilberto, que trae la música y el Bossa en la sangre ya que es hija del creador del Bossanova Joao Gilberto. También con una gran banda internacional promete hacernos vibrar con la última presentación de la noche.

Bebel Gilberto

Sin duda alguna el que haya este tipo de eventos enriquece la cultura de la región y pone en el mapa a Playa del Carmen y la Riviera Maya como un Destino Turístico Cultural.

No se pierdan hoy 30 de noviembre, mañana 1o y domingo 2o de Diciembre en playa Mamitas a partir de las 19.00 hrs el Festival de Jazz de la Riviera Maya 2018 que promete estar increíble, naveguen en la red y encuentren las canciones de estas bandas, escúchenlas y disfruten.

Así me despido, incitándolos a escuchar la música de estos colegas. La música no se juzga, sólo se siente. !Que el Jazz los proteja!

Nos leemos pronto.

