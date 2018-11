Un día como hoy en la música, guerra divide Alemania en Berlín.

Nueve de Noviembre, tantas cosas pasan un 9 de Noviembre. En 1980 un terremoto azotó la zona de California, dejando estragos tras la sacudida. También está íntimamente ligado a Alemania, ya que han caído regímenes, en 1918 Guillermo II abdica y nace la república de Weimar, Adolfo en 1923 asume la cabeza del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP), mucha gente no lo quería, entre ellos Heinrich Himmler, Hermann Göring y Rudolf Hess, con un golpe de estado fallido que inició en una cervecería de Múnich. Hitler disparó al aire poniendo fin al "Gobierno de los Criminales de Noviembre",

San Francisco un 9 de noviembre de 1980

En 1938 la famosa noche de los Cristales Rotos se extendió por todo Alemania. Y el más significativo de todos, tras ser construido en 1961 cae el muro de Berlín, sin derramamiento de sangre y fue de manera casi accidental. El muro que dividía Alemania caía el 9 de Noviembre de 1989, hecho que marco a la humanidad, para bien la unión pasó.

Noche de los Cristales Rotos

De este lado del charco, en Ciudad de México festejaba en una fiesta increíble donde hubo Rock, la legendaria banda "Grupo El Amor", que mi papá era el Director, tocaría en la fiesta de cumpleaños más espectacular que un morro de 9 podría tener. Aun que toqué la batería ese día con ellos, escuché su sollozo y me cautivó, hablo del día en que me enamoré de la guitarra con uno de los Solos más increíbles que se hayan tocado, de "The Eagles" la rola es "Hotel California".

Grupo El Amor

Uff, ¿cuántas cosas, no?

En fin, en 1979 la banda "Pink Floyd" debuta la que a mi parecer es "Su obre cúspide", ese álbum es un "Ear Candy", de verdad tienen que escucharlo, disfrutarlo sin interrupción. Dicho álbum fue escrito y producido por ellos, para 1989 Roger Waters y David Gilmour no se llevaban muy bien, Waters se había separado de Floyd y cada quién tomó rumbos separados. Floyd siguió y Waters también.

The Wall de Pink Floyd

Éste último hizo un gran concierto, lo recuerdo pues lo ví ese día de mi cumple. Construyó un muro y lo derrumbó mientras ejecutaba en vivo todo el álbum "The Wall". #FuckDude Alucinante, no tengo palabras. De verdad es la cosa más genial que mis oídos hayan escuchado.

Muro de Berlín

Hoy 9 de noviembre estoy sentado, escribiendo para todos ustedes y pensé que no me he presentado, tampoco sé mucho de ustedes, así que hay que romper barreras, así como lo hicieron en Alemania y comenzar a escribirnos.

¿Ustedes? ¿Quienes son? ¿Tienen algún tema de sugerencia? ¿Les gustaría compartir algo?

Creo que hay que levantar la armadura y ser sinceros unos con otros, hay que aprender que el odio sólo nos daña a nosotros mismos, hay que unirnos para bien y saber que juntos contamos. Hay que hacer las paces con nosotros mismos y seguir el camino, pues si no estamos en paz interior, no podremos estar en paz con nadie. No es posible que en pleno S. XXI siga viendo a gente discutir sin razón, a tipos rebasando por la derecha conduciendo como simios, a mujeres histéricas reclamando derechos que ellas niegan a los demás, a gente criticona que lo único que hace es ver el mal en todos y dividir. A locos por el poder que no tienen el mínimo respeto por la vida, a humanos corruptos y cobardes, que se echan la bolita unos a otros, que no construimos, que no conversamos, no respetamos y sobre todo no escuchamos.

Estamos cerca del punto de no retorno, espero que pronto lo topemos.

Bueno, basta de rollos, entonces mis amigos del otro lado del la pantalla, escuchen The Wall, nombre del álbum, de la anda británica Pink Floyd. Y por ahí mateen a todo lo que da con Hotel California de The Eagles, en otra ocasión hablamos de ello.

Así luce un Lp de Hotel California

Gracias a todos y nos leemos pronto. ¡Que el Rock los acompañe!

#Auuu

