Un día como hoy en la música, The Beatles logran un número 1 tras 30 años de ausencia.

Por tercera vez escribiré a cerca de esta banda de Liverpool, ya todos sabemos que Ringo, George, Paul y John han sido una de las bandas más grandes de todos los tiempos, ¿cómo lograr la inmortalidad? ¿Qué factores deben de jugar aparte del talento?

The Beatles ha vendido y lo sigue haciendo, miles de copias en todo el mundo se siguen consumiendo una y otra vez, hasta parece que no han pasado 48 años desde su separación. Sí, en efecto, 48 años desde que se separaron y por lo menos 56 de haberse formado.

Mucho tiempo de mi vida como niño y adolescente la pasé escuchando Beatles, recuerdo oír álbum tras álbum, tratando de escuchar más allá en cada rola, qué nuevo sonido o remate o yo qué sé encontraré hoy. Así me sumergía en su música para enfrentar la realidad de mi vida, un niño incomprendido que trabaja, estudia y sueña con ser tan genial y famoso como el mismo cuarteto Inglés.

The Beatles son más que ellos 4, detrás de hay un equipo de gente trabajando para que puedan sólo hacer música, tal es el caso de Brian Epstein, que fue quién los "descubrió" una noche en el bar que los vio nacer en Liverpool, el famoso "The Cavern Club" O el mismísimo George Martin, que fuera Productor, Arreglista y Tutor musical de los 4 jóvenes rebeldes.

Pues un día como hoy, 27 de Noviembre pero de 2000 sale a la venta el álbum "#1" en el cuál pueden escuchar uno tras otro todos los temas que alcanzaron el número uno en las listas más populares.

Dicho álbum tiene temas como: Love me Do, el primero número 1 en la historia de la banda, She Loves You, I wanna Hold Your Hand, Penny Lane, All you need is Love, Get Back y Let it Be, por mencionar algunos. Los temas fueron seleccionados por George Martin y los aun en ese entonces 3 Bealtes que vivían.

Así que banda, vayan a escuchar este gran álbum, si no les gustan The Beatles con esto los entenderán y si sí les late pues lo amarán.

