Un día como hoy en la música, Paul McCartney cantaba al espacio.

Si uno quiere saber lo que es un Rock Star, basta con voltear a ver la fabulosa carrera que ha llevado desde 1963, cuando The Beatles debutó. En la banda tocó de todo, batería, guitarra, bajo y voz, aparte de componer grandes himnos que a la fecha muchos disfrutamos.

Es realmente admirable que al tener 76 años de edad siga activo haciendo álbumes y toureando, que es lo que una banda de Rock hace. Para Macca fue difícil la separación de The Beatles, tanto que quedó deprimido por mucho tiempo hasta que formó The Wings a lado de su bella esposa Linda, quién falleciera de cáncer en 1998.

Hay versiones que afirman que Jame Paul McCartney murió cerca de 1967 y que fue reemplazado por otro músico extraordinario llamado "Biily Shears", por lo tanto, si eso es cierto, todos los éxitos como Let it Be, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y demás canciones fueron compuestas por su reemplazo, no por el original que él sí escribió Yesterday.

Sea cierto o no eso, al que conocemos com McCartney ha sido un músico ejemplar, con Doctorado Honoris Causa y prácticamente ha tocado en casi todos los continentes, menos la Antártida y Groenlandia.

Macca ha sacado 13 álbumes con The Beatles, 25 álbumes de estudio como solista, 5 en vivo y un Oscar por mejor banda sonora en Let It Be. Como menciono arriba, una de las carreras más lucrativas ascendiendo en ganancias a una suma total de $1,000 millones de USD.

Un día como hoy, 13 de Noviembre pero de 2005, Paul tocaba la canción Good Day Sunshine para despertar a los astronautas que estaban en ese entonces en la estación espacial internacional durante uno de sus conciertos, de hecho puedes verlo pues está filmado para el DVD.

Me gusta mucho el DVD "Good Evening New York" pues se alcanza a ver a un Paul aun pleno, tocando y cantando al rededor de 36 canciones, éxitos de The Beatles, Wings y él como solista. Se los recomiendo ampliamente y no dejen de disfrutar la cantidad de pirotecnia que explota durante "Live and Let Die", canción que compusiera para el filme del agente 007 en los setentas, el filme lleva el mismo nombre de la rola.

McCartney seguirá tocando hasta que llegue su día, como todos los otros grandes músicos que han desfilado por esta columna.

Así que corran y busquen este concierto, disfrútenlo y aprécienlo.

Nos leemos pronto.

#Auuu

