Un día como hoy en la música, MTV lanza el primer Unplugged de la historia.

MTV Unplugged

Este tema es súper "Chavo Ruco", ¿quién no ha escuchado un Unplugged? ¿Se les viene a la mente alguno en estos momentos? Puedo enumerar una gran lista de artistas que han desfilado por este singular "Showcase" de MTV, cuando todavía había música en ese canal.

¿Cómo fue que se les ocurrió esta idea?

Bon Jovi y Richie Sambora salieron a cantar "Dead or Alive" en los MTV VMA's 1989, dicha presentación cambió la historia del Rock, ya que Sambora y Jovi salieron con guitarras acústicas, Sambora con una de doble cuello con 6 y 12 cuerdas, Bon Jovi con una de 12 para acompañar. De ahí surgió la idea de este exitoso programa.

¿Cuantos Unplugged se han hecho?

Podemos hacer la suma, voy a escribirlo por nacionalidades, en orden alfabético y cuántos por dicha nacionalidad; comenzamos con 9 Alemanes entre los que destaca Scorpions, 8 Argentinos incluidos Soda Stereo y los Cadillacs, 2 Australianos, 1 Austriaco, 7 Brasileños como Roberto Carlos, 5 Canadienses, en ellos Alanís Morrisette y Brian Adams, 2 Chilenos por supesto La Ley es de ellos, 4 Colombianos; destacan Shakira y Juanes, 2 de Corea del Sur, 4 Españoles Bunbury, Sanz, Miguel Bosé y Héroes del Silencio, 54 Gringos épicos como Nirvana, Tony Bennett, Aerosmith y Bon Jovi, 1 Francés, 1 Indu, 3 Irlandeses, obvio The Cranberries en ellos, 1 Bjork por Islandia, 2 Italianos, 8 Japoneses, 15 Mexicanos incuidos Pepe Aguilar, Caifanes, Maná y Molotov, 1 Noruego, 1 Nueva Zelanda, Ricky Martin por Puerto Rico, 19 geniales Ingleses como Clapton, McCartney, Radiohead y Joe Cocker, 1 Rusa, 2 Suecos.

Nos da un total de 154 artistas de distintos géneros, ¿qué ganadora idea, no? 54 de Estados Unidos y 100 de todo el mundo, siendo México el 3er productor en este formato, sólo por debajo de los Ingleses.

¿Qué es un Unplugged?

Unplugged significa desenchufado, sin cables al instrumento, el modo de captar debe de ser con micrófonos. Pues es la forma de tocar "Sin conectarse" o sin aparatos eléctricos, aunque a Artistas como Cerati no le importó y en su versión de la ciudad de la furia tocó con una guitarra eléctrica, un hermoso solo sin duda, pero eso no es Unplugged. La idea es dejar a un lado lo eléctrico y tocar desenchufados. Así que cualquier instrumento acústico está incluido y en teoría los eléctricos no, por lo tanto los Órganos denominados Hammond también deberían de estar excluidos.

Yo tenía 9 años de edad cuando la banda Squeeze estaba tocando el primer Unpluged de la vida, un día como hoy pero de 1989 ellos estrenarían el MTV Unplugged.

¿Cuál es tu favorito? Yo te invito a escucharlos todos, sí ¡Todos!

Nos leemos pronto, ¡que el acústico los llene de paz!

#Auuu

@OscarVallejoMx