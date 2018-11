Un día como hoy en la música, Lady Gaga dirige un programa para TV.

Lady Gaga

Todos hemos escuchado alguna canción de Lady Gaga, en lo personal hasta he bailado una en un auditorio frente a mucha gente, vaya que se requiere valor para hacerlo, te salga bien o mal, tú estás ahí haciéndolo, eso ya es muchísimo, no lo olvides.

Regresando al tema, Gaga trae con ella de gira a un equipo increíble de Artistas entre músicos, coristas, performers y bailarines. Escuché de ella por primera vez cuando llegué a vivir a la Riviera Maya en 2009 y la rola fue Poker Face y después una tal Alejandro, esa última no me gustó nada, en fin, hace casi una década de ello, la música ha cambiado tanto hoy en día que hace parecer que esa rola no era tan mala.

Lady Gaga es un ícono Pop pero también es una gran cantante, sacó un disco de Jazz junto a un grande, nada más ni nada menos que con Tony Bennett, dicho álbum se llama "Cheek to Cheek" donde podemos escuchar una gran voz con grandes rolas, un grande a tu lado y francamente lo disfruto mucho.

Stefani Joanne Angelina Germanotta es de origen estadounidense, nació el 28 de Marzo de 1986 ha sacado 5 álbumes de estudio y ha realizado 6 giras. También incursionó en el cine obteniendo la nominación en los premios Golden Raspberry como peor actriz de reparto.

De hecho su carrera comenzó en la TV en 2001 en un programa llamado Los Soprano, de ahí en fuera ha hecho varios cameos como ella misma y ganó un Globo de oro por su actuación en American Horror Story: Hotel.

Un día como hoy, 23 de noviembre pero de 2011 esta audaz chica dirige su propio programa por "Thank´s Giving Day". Gran artista, ¿no lo creen?

Pues ya lo saben chamacones, el álbum a escuchar el día de hoy es "Cheek to Cheek" disfrútenlo y relájense, buena música no se escucha todos los días.

Nos leemos pronto, !Que el buen Pop nunca acabe!

