Un día como hoy en la música, Gwen Stefani se presentaba por primera vez.

No Doubt, banda que alcanzó su auge a principios de los 90's, sin embargo se fundó en 1986, ya había muchos Millenials por ahí. En dicha banda Gwen era vocalista, sin embargo compartía créditos con John Spence, quien se suicidaría en 1987 dejando a Gwen como única vocalista.

No Doubt

Esta banda legendaria ha sacado 9 álbumes de estudio y más de 30 sencillos y videos. Entre los que destaca Don´t Speak, que fue la rola que los catapultó internacionalmente. Gwen, rubia no natural con labios rojos llamó la atención de muchos adolescentes convirtiéndose en un símbolo sexual para muchos, nacida el 3 de Octubre de 1969.

Como en todas las bandas, siempre hay problemas, mismos que llevan a discusiones y peleas. Éstas mismas son las que acaban con ellas. Para 2004 el grupo estaba en receso y Gwen decidió aventurarse como solista sacando el álbum Rich Girl siendo ese el primer sencillo, una rola adaptada a las nuevas generaciones conocida como "If I were a Richman".

Nominada a Grammy, ganadora de los Billboard awards esta bella chica ha causado revuelo en el mundo de la música por ser ella siempre. Un día como hoy, 14 de Noviembre de 2004 Stefani aparecería por primera vez como solista en los American Music Awards cantando What You Waiting For.

Escúchate el álbum Rich Girl y también el álbum No Doubt, homónimo a la banda y te darás una idea de la buena música que se escuchaba hace 25 años.

