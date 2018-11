Un día como hoy en la música, Elvis Presley debuta su tercer película "Jailhouse Rock"

Elvis el Rey del Rock n' Roll

El Rey sigue vivo, aun que murió ya hace más de 41 años, a la fecha las canciones que interpretaba suenan en todo el globo. Personalmente toco y canto un par de ellas en mi show. Elvis (Pelvis) Presley nació en Tupelo, Estados Unidos y es todo un ícono de la cultura del Rock, siendo él "El Rey".

Presley grabó innumerables éxitos, pero ninguno lo compuso, sólo interpretaba canciones de compositores de sus tiempos. Movía las caderas de forma singular y revolucionó la música y tv de ese entonces. Comenzó en 1954 con el sello Sun Records que el dueño Sam Phillips lo reclutó personalmente viendo en él un talento inigualable y un eslabón para la unión de la música afroamericana. Pronto tomaría renombre y causaría furor pues era el primer chico blanco que cantaba como negro.

¡Hola nena!

En 1958 Elvis se unió al ejército, especulo que fue un plan para reclutar a más soldados y suavizar la situación ya que Estados Unidos, como siempre, estaba inmiscuída en asuntos ajenos "llevando paz y libertad". En fin, no fue hasta 1960 que Pelvis volvió con su sexto álbum de estudio: "Elvis is Back", con la disquera RCA.

La primer película en la cuál Elivs sería protagónico es "Love Me Tender" en 1956, sin duda su nicho eran las chicas y esta película lo comprueba, ¿la han visto? Es un must. La segunda peli titulada "Loving you" saldría en el año 1957.

Uno de sus más grandes éxitos fue la canción "Jailhouse Rock", conocida en México como "El Rock de la Carcel" covereada por "Enrique Guzmán y Los Teen Tops". En la misma se relata la historia de una prisión donde los singulares reos bailaban al compás de este Rock and Roll.

Fue el 8 de noviembre de 1957, un día como hoy pero hace 61 años que la tercer película del ídolo saliera a la luz mandándolo de inmediato al número 1 en las listas de popularidad homónima al sencillo "Jailhouse Rock".

Durante la grabación del video de "Jailhouse Rock"

Fue querido por muchos, al final de sus días tenía problemas para terminar los pocos conciertos de poca duración que daba, obeso, completamente drogado y alcoholizado pues argumentaba insomnio y su salud iba en deterioro cada día más y más.

Disfruta la música de "El Rey", búscate una buena playlist en Youtube y descubre esta excelente música de Rockabilly y Rock and Roll.

¡Saludos banda!

A lo largo de su vida grabó 25 álbumes y se han sacado 5 más después de su muerte por asfixia mientras estaba en el baño en un Hotel de Las Vegas en 1977.

Nos leemos luego, ¡Que el Rock nos acompañe a todos!

#Auuu

OV