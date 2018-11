Un día como hoy en la música, Ariana Grande es premiada como Artista del año.

La explosividad de Ariana en el escenario es sólo comparada con el lamentable atentado que ocurrió un 22 de mayo del 2017 en Manchester, Inglaterra mientras ella cantaba.

¿Quién es Ariana Grande?

Una morra súper talentosa, canta, baila, actúa, diseña modas y ayuda a quién pueda, según su página. Nació en 1993 y tiene la nacionalidad Estadounidense, Italiana y Británica. Inició su carera en el teatro, llenando el ojo de la crítica, fue galardonada como mejor actriz y pasó a la televisión.

Protagonista en un programa del canal Nickelodeon, eso la llevó a la fama y aprovechando sacó el primer álbum "Yours truly", fue debutado en 2013, la producción del mismo tardó 3 años, debutando en la primera posición de Billboard. El segundo álbum titulado "My Everything" debutado en 2014 también lo hizo en sl número uno.

Sin duda la carrera de esta chica va viento en popa, sólo hay que ver todos los premios que ha cosechado, y un día como hoy, 20 de noviembre pero de 2016, Ariana era premiada como mejor artista del año en los American Music Awards.

De la nueva música que tiene onda, se escuchan influencias del R&B, Soul y Blues, buenas melodías y líricas no tan superficiales como "Súbete a mi moto". No tengo nada en contra de la banda que lo cantaba, sólo es un fact, sin ofender.

En fin, ya conoces un poco más acerca de grandes artistas actuales y del ayer, ¿tienes alguno en especial que quisieras se hable? Escríbenos o comenta.

Nos leemos pronto, ¡que el R&B los salve!

#Auuu

@OscarVallejoMx