Un día como hoy desapareció Will Byers de Stranger Things

Hace 3 años, para ser más exactos el 15 de julio del año 2016 se estrenó la primera temporada de Stranger Things, una famosa serie de la casa productora y plataforma digital de streaming, Netflix, la cual ha sido catalogada como una de las mejores series producidas por este grande de la era digital.

Según la trama de la serie, un día como hoy, pero hace 36 años desapareció Will Byers, un niño de 12 años, ojos y cabello castaño, habitante de Hawkins, Indiana, Estados Unidos, hijo de Joyce Byers y hermano menor de Jonathan Byers, desapareció en el “mundo al revés” bajo circunstancias bastante extrañas y misteriosas, lo que llevó a que su familia junto a sus amigos Mike Wheeler, Dustin Henderson y Lucas Sinclair, a vivir una interesante y sorprendente aventura.

Muchos fanáticos recuerdan esta fecha como el inicio de toda la aventura que se ha vivido a través de las tres temporadas.

Desde el primer episodio quedó clara la fecha, 6 de noviembre del año 1983, para recordar por mucho tiempo ya que igual fue el día en que Mike y Once se conocieron, así como la fecha en que Once abrió sin querer las puertas del “otro mundo” liberando al Demogorgón que se lleva a Will y a Barbara Holland.

A lo largo de las tres temporadas se ha ido narrando una historia llena de aventura, y sorprendentes misterios que probablemente lleguen al final con la cuarta temporada que está próxima a estrenarse, esto se supone debido a que uno de los creadores, Ross Duffer mencionó en una entrevista “Estamos pensando que será algo de cuatro temporadas” sin embargo, no se ha confirmado si se cambió la idea y alargar la trama o si definitivamente será este el final de la aventura.

Desde 2018 el 6 de noviembre se considera “Stranger Things Day” como una efeméride decretada por Netflix y los guionistas de la serie.

