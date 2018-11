Un día como en hoy en la música, Billy Preston es sentenciado y va a prisión.

Billy Preston

Billy Preston ganó Grammys y tocó a lado de The Beatles, The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan, Sam Cooke, King Curtis, Sammy Davis Jr., Sly Stone, Aretha Franklin, The Jackson 5, Jaguares, Quincy Jones, Richie Sambora, John Lennon y Red Hot Chili Peppers.

¡Wau! ¿No lo creen?

Tienen que escuchar el álbum "One More Car, One More Rider" de Eric Clapton, que de hecho estoy por ponerle Play al track titulado "Have You Ever Loved a Woman?" donde hace un solo espectacular con el órgano eléctrico conocido como Hammond, pues es la marca que los fabrica, lo hace sonsar como Jaguar o uno de esos gatotes.

También conocido como el quinto Beatle, ya que eran recurrente la invitaciones de esta legendaria banda a grabar con ellos por su manera de tocar estando también presente en la famoso concierto de la azotea, último del cuarteto de Liverpool.

Como la mayoría de los músicos, William Everet Preston tuvo problemas con el abuso de sustancias diversas y un día como hoy, 12 de Noviembre de 1997 fue condenado a pasar 4 años en la cárcel por posesión de drogas y simular un atraco en su casa, Preston salió al año y medio.

Uno más a la lista, Billy Preston murió un 6 de Junio de 2006 por probemas renales, debido a todo lo que se metió en la juventud.

Sin duda Preston estará en el plectro musical por la eternidad. Nos leemos pronto, ¡Que el Soul los proteja!

