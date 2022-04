Un capítulo de Friends se ha convertido en el más odiado por los fans

Mira cuál es el episodio que se ha vuelto el "menos favorito" de los fans/Foto: Product Blog

La sitcom, Friends, sigue siendo una de las más famosas a pesar de que se estrenó durante los años 90. Millones de personas aún disfrutan viendo una y otra vez cada una de las 10 temporadas del show; sin embargo, hay un capítulo en específico que se ha vuelto el más odiado por los fans del programa de Warner Bros.

Se trata del episodio 16 de la temporada 4, llamado “The One with the Fake Party”. Donde vemos a Rachel organizar una fiesta de despedida para la novia de Ross, Emil Waltham, quien tiene que regresar a Inglaterra.

Sin embargo, esta fiesta solo es el pretexto perfecto para que Rachel pueda conocer más al chico que le gusta: Joshua Burgin. Posiblemente si ya viste este capítulo de Friends, te estarás preguntando, ¿Por qué muchos fans lo odian?

¿Por qué los fans no soportan ver este episodio de Friends?

Muchos fans “no soportan ver” este episodio porque consideran que el personaje de Rachel se ve muy desesperada intentando llamar la atención de Josua, a quien conoció mientras trabajaba en Bloomingdale 's.

“Siempre me vuelve loco cómo actúa Rachel con Joshua, nadie está tan desesperado”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos sobre el episodio. Rachel hace de todo por llamar la atención de Joshua, incluso se pone su uniforme de porrista. Ella intenta recordar sus épocas de gloria en la secundaria y recuerda que el vestido le daba suerte.

Sin embargo, termina rompiéndose en el intento de volver a hacer piruetas y vueltas de carro. “Es demasiado incómodo todo lo que pasa en ese capítulo”, fue otra de las quejas de los fanáticos. Otra de las razones es que a nadie le cae bien Emily, la novia inglesa de Ross pues muchos lo odiaron a lo largo de esa temporada.

A pesar de este capítulo “odiado”, la serie Friends sigue siendo de las más vistas a nivel internacional, con millones de fanáticos en todo el mundo de diversas edades.

¿Dónde puedo ver toda la serie de Friends?

Todos los episodios de la serie están en HBO Max/Foto: El País

Desde 2021, todos los 236 capítulos de Friends se encuentran disponibles en la plataforma de streaming, HBO Max. Este programa de televisión estuvo protagonizado por Matt Le Blanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer y Lisa Kudrow.

