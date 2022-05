"Un cadáver para sobrevivir", la película de HBO Max no apta para cardiacos.

HBO Max se ha consolidado como una fábrica de éxitos y no deja de demostrarlo, ya que esta plataforma de series y películas sigue nutriendo su catálogo basándose en las demandas de los suscriptores que buscan contenido de calidad para pasar el rato o descubrir algo interesante entre la amplia gama de sugerencias.

Desde su arribo al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una gran competencia para otras plataformas que acaparaban ya dicho mercado, esto principalmente debido a que puso en su catálogo múltiples series icónicas que son consideradas como clásicos en el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Ya que la plataforma monitorea las preferencias y búsquedas de los suscriptores a su sitio, ahora la empresa ha adquirido los derechos de producciones perturbadoras para complacer a su público. Es por eso que La Verdad Noticias recomienda la cinta “Un cadáver para sobrevivir”, una película que te pondrá la piel de gallina y no es sugerida para cardiacos.

¿De qué trata la película de HBO Max?

La película “Swiss Army Man” misma que es dirigida y escrita por Daniel Scheinert y Daniel Kwan, quienes dentro del cine son conocidos como los Daniels. En suma, esta cinta independiente de drama y humor negro cuenta con actores como Daniel Radcliffe (Harry Potter), Paul Dano (The Batman) y Mary Elizabeth Winstead (Destino final 3).

El extraño filme sigue la historia de Hank, un hombre atrapado en una isla, quien harto de la situación trata de suicidarse, no obstante, cuando el protagonista está a punto de realizar su última voluntad, un singular cadáver aparece en la playa donde se encuentra.

De forma bastante inusual, este cadáver se convierte en la única razón que Hank tiene para escapar de la isla, además de que eventualmente descubre que puede manipular el cadáver a su antojo, usándolo a su favor para las peripecias que se presentan durante su aventura y al pasar de los días, Hank y Manny forman una amistad que nunca olvidarás.

Daniel Radcliffe en uno de sus papeles más extraños

"Un cadáver para sobrevivir", la película de HBO Max no apta para cardiacos.

La película de Daniel Radcliffe y Paul Dano no es tan entrañable como a veces quiere ser, se esfuerza demasiado para sorprendernos a veces, la introducción de un mensaje de "aprovecha el día" lo reduce, y al final puede que no haya suficiente trama o situaciones para justificar el tiempo de ejecución de un largometraje.

Al igual que algunos sueños, tiene varios finales cuando uno hubiera sido suficiente. Pero "Swiss Army Man" o "Un cadáver para sobrevivir" (disponible en HBO Max) sigue siendo poderosamente impresionante por su compromiso con su visión y su negativa a explicarse.

