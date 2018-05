Un audio confirma la manera en que Magda Rodríguez echó a conductor de Hoy

Ya es larga la lista de integrantes del programa Hoy que han quedado fuera de la emisión por culpa de las decisiones o promesas incumplidas de la productora Magda Rodríguez, y es que a tan sólo dos meses de estar al frente se ha metido en un sinnúmero de polémicas.

Lapizito, Verónica Bastos, Rosa Concha, Damaris, son solo algunos de los nombres que han salido a flote, aunque también se especula que Fer del Solar en breve abandone el matutino.

Pero esta semana la bomba explotó cuando Alfredo Gudinni despotricó contra Magda, luego de que de la noche a la mañana lo echó de Hoy, incluso le mandó un fuerte mensaje en Twitter: "Ahora me castigas cancelando temporalmente el Juicio Novelero por haber cumplido con mi labor".

Sin embargo, esta situación ya se le salió de las manos a Magda, ya que apareció un audio que finalmente confirma la manera en que la productora echó de su programa a Gudinni, y a través de una emisión radiofónica se detalló todo.

"El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se la hice saber a la producción y no les pareció. Yo lo único que hice fue seguir el lineamiento de mi sección y esto le enojó a la productora, tanto que mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa, tenía la orden de cancelar mi sección".